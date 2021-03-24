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TÜGİAD Çukurova’da Gül Akyürek Balta güven tazeledi

İHA

TÜGİAD Çukurova’da Gül Akyürek Balta güven tazeledi

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesinin olağan genel kurulunda yeniden aday olan mevcut Başkan Gül Akyürek Balta, oy birliğiyle güven tazeledi. Türkiye’de ilk OSB kuran kadın sanayici olan ve tarımsal ürün işleme teknolojilerinde yenilikçi çalışmalarıyla fark oluşturan Başkan Gül Akyürek Balta, MersinTarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TÜİOSB) TÜGİAD tarafından kurulduğunu belirterek, dernek üyelerine teşekkür etti.

Yeni yönetim kurulu kadınlardan oluştu
TÜGİAD Çukurova Şubesinin 6’ncı Olağan Genel Kurulu, Mersin’de bir otelde gerçekleştirildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol’un divan başkanlığını yaptığı genel kurulda seçimlere tek listeydi gidildi. Genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alan Gül Akyürek Balta yeniden başkan seçilirken, yönetim kurulunda Yeşim Kış ve Mehpare Avar başkan yardımcılığı, Burcu Erol sayman, Deniz İzol ise genel sekreter görevlerini üstlendi.
Seçimlerin ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Gül Akyürek Balta, sektöründe önde gelen yöneticileri ve girişimcileri bir araya getiren TÜGİAD’ın en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirtti. Bundan 5 yıl önce Çukurova Şube Başkanı seçilerek TÜGİAD tarihinde ilk kadın şube başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Akyürek Balta, bu yıl genel başkan olarak seçilen Nilüfer Çevikel’in de TÜGİAD tarihinde bir başka ilki gerçekleştirdiğini vurguladı. Akyürek Balta, “Bizlerin bu başarıları ve bugün burada tamamı kadınlardan oluşan Çukurova Şubesi Yönetim Kurulumuzun Türk kadınının neleri başarabileceğini göstermesi açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Tarımsal ürünlere yenilikçi teknolojilerle yüksek katma değer kazandıracağız”
TÜGİAD’ın destekleri ile kurulan ve yönetim kurulu başkanı olduğu TÜİOSB’de yapılan çalışmalar ve gelinen nokta hakkında bilgiler veren Başkan Akyürek Balta, toplam 245 hektarlık alanda 300 milyon dolarlık yatırımla kurulacak 100 fabrikada 10 bin kişiye istihdam sağlamayı ve yıllık 250 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
TÜİOSB’de tarımsal ürünleri inovatif teknolojiler kullanarak yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmeye hazırlandıklarını kaydeden Akyürek Balta, “İlk etapta 180 hektarlık alanda oluşturduğumuz 70 parseli yatırımcılarımıza tahsis ettik. Daha sonra İhtisas OSB’mizin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için altyapı yatırımlarına yöneldik. Arazi kazı doldu çalışmalarını birkaç ay içinde bitireceğiz. Sanayi parsellerini, yatırımcılarımızın inşaat süreçlerini başlatabilmeleri için haziran ayında teslim edeceğiz. TÜİOSB olarak tarımsal ürün işleme sektöründe teknolojinin sağladığı imkanları maksimum ölçüde kullanarak düşük maliyetle daha verimli üretim yapmayı, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet avantajı oluşturmayı, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunarak nitelikli istihdam sağlamayı kendimize misyon edindik. Bunu sadece Mersin ya da Çukurova Bölgesi için değil tüm Türkiye için istiyor ve planlıyoruz" dedi.

“Yeşil OSB misyonuyla çevre dostu üretim modelini hayata geçiriyoruz”
Bölgede büyük bir dönüşüm ve gelişimin öncüsü olmak için yola çıktıklarını vurgulayan Akyürek Balta, “Çevreye duyarlı, teknoloji yoğun bir üretim merkezi olarak planladığımız TÜİOSB’de, bölgemizin ortak enerji giderlerini yerleşke içerisinde kurulacak güneş enerji santralinden karşılayacağız. Yatırımcılarımızın yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelmelerini teşvik edeceğiz. Modern arıtma tesisinde arıtacağımız atık suyu, yeşil alanlarda sulama suyu olarak yeniden değerlendireceğiz. Bölge içerisine kuracağımız atık yönetim tesisi, ortak sağlık güvenlik birimi ve çevre laboratuvarı ile girişimcilerimizin bu alanlardaki giderlerini de minimize etmek için tüm planlamalarımızı yaptık. İlk etabını 2 yıl içinde hayata geçireceğimiz ve 5 yıl içinde tamamlayacağımız Çukurova’nın teknoloji ile büyüyen sanayi üssü olan TÜİOSB’de bölgemizdeki firmaların yatırımlarını çok önemserken yabancı yatırımcılara da kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Küçük ölçekli işletmelere özel alan oluşturuyoruz”
Başkan Akyürek Balta, TÜİOSB’de sektörün lider firmalarını bir araya getirirken küçük ve orta boy işletmelerin desteklenmesine yönelik önemli adamlar attıklarını vurguladı. İlk kez TÜGİAD genel kurulunda bu müjdeyi veren Başkan Akyürek Balta, şunları söyledi:
“Tarım sektörünün alt ölçekte desteklenmesini yönetim kurulu toplantımızda görüşüp, OSB alanımızda daha küçük parseller halinde bir tarımsal ürün işleme özel alanı oluşturulması kararı aldık. Sektörün lider kuruluşları ile yan sanayi gibi çalışacak bu alt ölçekteki kuruluşların bir araya geldiğinde üretimde büyük bir sinerjinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu kapsamda OSB bünyemizde 90 adet 250 metrekarelik, 30 adet 150 metrekarelik olmak üzere toplamda 120 adet üretim alanı planladık. Bu fırsatı öncelikli olarak TÜGİAD ailesine sunuyoruz. Bu alanda yatırımı olan ya da bu alana yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımızı ellerini çabuk tutmaya davet ediyor ve bu konuda nasıl yatırım yapabilecekleri ile ilgili detaylı bilgiyi bölge müdürlüğümüzden alabileceklerini belirtmek istiyorum."

TÜGİAD Çukurova’nın yeni dönem hedefleri
Genel kurulun devamında Başkan Yardımcısı Yeşim Kış, TÜGİAD Çukurova Şubesinin yeni dönem hedeflerini duyurdu. Yeşim Kış, derneğin adının iş insanları olarak revize edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını, üniversiteler, girişim merkezleri, teknoparklar ve kuluçka merkezleri ile iş birliğini yaygınlaştıracaklarını, katma değer üretmek için çalıştaylar düzenleyeceklerini ve Mersin’in Adana ve Hatay ile ortak çalışmaları güçlendirecek projeleri organize edeceklerini bildirdi.
Konuşmaların ardından TÜGİAD Çukurova ailesine katılan iş insanları Mehpare Cirit Avar, Deniz İzol, Yeşim Kış Akçer, Burcu Erol ve Nil Ece Yamanyılmaz'a üyelik rozetleri ve plaketleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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