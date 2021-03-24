Dr. Özdeniz’den mutasyonlu virüs uyarısı

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Acil Servis Doktoru Ali Rıza Özdeniz, mutasyonlu virüste en büyük sorunun çok hızlı yayılması olduğunu belirterek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Acil Servis Doktoru Ali Rıza Özdeniz, yaptığı açıklamayla mutasyonlu virüsle ilgili uyarılarda bulundu. Bir dönem sağlık müdürü olarak da görev yapan Özdeniz, mutasyonlu virüse dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunarak herkesi kurallara uymaya davet etti.



“Yüzde 70 daha hızlı yayılıyor”

Son dönemlerde ortaya çıkan mutasyonlu virüse karşı dikkatli olunmasını isteyen Dr. Özdeniz, “Normal korona virüs ile mutasyonlu korona virüs arasında 3 temel fark mevcut. En çok görülen İngiltere mutasyonu, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonudur. Yüzde 70 daha hızlı yayılan bu mutasyonlu virüsün belirtileri öksürük başta olmak üzere solunum sistemi rahatsızlıkları olarak gözlemlenmekte. İlk virüste daha çok halsizlik, kas ağrıları, tat ve koku almada şikayetler var. Mutasyonlu virüste de bu belirtiler elbette görülmekte fakat ağırlıklı olarak solunum şikayetleri baş göstermekte. Çok hızlı yayılması ise en büyük sorun. Maske mesafe ve hijyen kriterlerine çok daha dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.



“Yelkenleri suya indirme zamanı değil”

Covid19 aşısının mutasyonlu virüs için etkili olup olmadığı konusuna da değinen Dr. Özdeniz, “Tedavide de aşıda da etkinlik mevcut. Tedavi ve aşı ile bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ama yelkenleri suya indirme zamanı değil, aksine yelkenleri iyice açıp maske, el hijyeni, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına daha dikkat edip bu süreci atlatmak zamanı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.