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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de LGS'ye girecek öğrencilere rehberlik desteği

İHA

Mersin'de LGS'ye girecek öğrencilere rehberlik desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 8. sınıfta okuyan ve Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrenciler için ilk kez Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesinde açtığı kurs merkezinde rehberlik hizmeti de veriliyor. Bu kapsamda rehber öğretmenleri bulunmayan Çiçekli Mahallesi Yakup Çetin Ortaokulu ile Kargılı Şehit Mustafa Asım Uslu Ortaokulu öğrencilerine, Büyükşehir kurs merkezi rehber öğretmeni tarafından eğitim verildi.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen ve pandemi nedeniyle öncelikle uzaktan eğitim veren ve normalleşme ile birlikte örgün eğitime geçecek olan Yenice Kurs Merkezi’nden birçok öğrenci, geleceklerine şekil verecekleri sınav öncesi faydalanıyor. Yenice Kurs Merkezi, öğrencilere rehberlik hizmeti de veriyor. Bu kapsamda rehber öğretmenleri bulunmayan ve Tarsus’a bağlı kırsal mahalleler arasında yer alan Çiçekli’deki Yakup Çetin Ortaokulu ile Kargılı Şehit Mustafa Asım Uslu Ortaokulu öğrencilerine, Büyükşehir kurs merkezi rehber öğretmeni tarafından eğitim verildi. Aralarında Yenice Kurs Merkezi’ne kayıtlı öğrencilerin de bulunduğu eğitim sırasında uygulamalı çalışmalar da gerçekleştiriliyor.
Çiçekli Yakup Çetin Ortaokulu Müdürü Hüseyin Pala ve Kargılı Şehit Mustafa Asım Uslu Ortaokulu Müdürü Ahmet Ceylan’ın da hazır bulundukları eğitim programlarında rehber öğretmeni İpek Ay, başarıya giden yolda hedef belirleme, plan yapma, ertelememe, motivasyon sağlama ve zamanı en iyi şekilde değerlendirme gibi konularda detaylı bilgi verip, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

“Temel amacımız özellikle dezavantajlı olan çocuklarımıza yardımcı olmak”
Yenice Kurs Merkezi Sorumlusu Okan Aslan, kurs merkezinde öğrencilere yönelik yapılan eğitim faaliyetlerinden bahsederek, “Yenice Kurs Merkezi olarak öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Çiçekli Mahallesi’nde bulunan 8. sınıf öğrencilerimize, LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimize bir rehberlik çalışması yaptık. Burada öğrencilerimizin sınava hazırlanması yolunda, onlara rehberlik edecek bilgiler paylaştık. 15 günde bir deneme sınavı uyguluyoruz okulumuzda. Buradaki temel amacımız özellikle dezavantajlı olan çocuklarımıza yardımcı olmak” dedi.
Rehber öğretmeni İpek Ay ise verilen rehberlik hizmetinin detaylarını paylaşarak, “Rehberlik ve motivasyon sunumu ön planda tutarak değerlendirdik. Motivasyon kaynağı eksik olan öğrencilerimizi tespit edip devamında bu sunumların hedef belirleme, zaman yönetimi, içsel motivasyon, nasıl sınava hazırlanırım, nasıl motivasyonumu yükseltirim konuları üzerinde çalışmalar yaptık” diye konuştu.
Hazırlanan içerikte öğrencilere faydalı olacak tekniklerin yer aldığını kaydeden Ay, “Sunumun içerisinde pembe balon tekniği vardı. Küçük deneylerle öğrencilerin motivasyonunu yükseltmekti amacımız. Daha sonra öğrencilerimizden örnek alarak içsel motivasyon kaynaklarını tespit ederek bunları yükseltmeyi amaçladık. Kendileri mutlu olduysa verimli geçtiyse ne mutlu bizlere. Büyükşehir’e bu konuda teşekkür ediyorlar. Devamını getireceğiz. Çocuklara sözümüz vardı. 15 günde bir yapılan deneme sınavlarının sonuçlarını ve analizlerini benimle yapıp, ders programlarını ve motivasyon kaynaklarını tekrar belirleyecekler. Devamında da biz bunları gerçekleştireceğiz" ifadelerin kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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