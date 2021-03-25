Mersin kent merkezi ve Tarsus'ta kentsel tasarım projesi hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kent merkezi ve Tarsus ilçesinde kentsel tasarım projesi hazırlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüzünü güzelleştirmek ve bölgelerin ruhuna, yapısına, tarihi özelliklerine ve işlevselliğine uygun olarak dönüştürmek için projeler hazırlanıyor. Etüt ve Projeler Dairesine bağlı Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü koordinesinde Tarsus’ta 'Kent Merkezi Kentsel Tasarım Projesi' çalışması yürütülecek. Akdeniz ilçesinde ise 1. etap proje alanında 'Mekansal Değerlendirme, Yenileme Modeli, Yenileme Avan Projesi' hazırlanması işine başlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla belirlenen Akdeniz ilçesi 1. etap proje alanında Yenileme Avan Projesi hazırlanacak. Bu alan Kasaplar Çarşısı, Büyük Hamam, Zafer Çarşısı, Kırmızı Lacivert İşhanı, İl Özel İdaresi İşhanı ile Azak Han’ın doğusundaki eski belediye hizmet binasının yer aldığı yapı adasını kapsıyor.

Yenileme Avan Projesi koruma, iyileştirme, yenileme politikalarını içeren, ulaşım, tasarım, fonksiyon ilkelerini ortaya koyan, çeşitli şemalar ve tasarım ilke ve detayları ile desteklenen bir biçimde hazırlanacak. Projede; alanın ihtiyaç programı ve alan verileri doğrultusunda, açık mekanların kapalı mekanlarla birlikte düzenlenmesi, toplu taşıma, taşıt, yaya, bisiklet, otoparklar, servis gibi genel ulaşımdolaşım sorunlarının çözümü, çevre yapılarla ilişkilerin kurulması ve her türlü düzenlemenin temel ilkeleri belirlenecek.

Cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor

Toplam 4.9 hektarlık alanda 16 adet tescilli kültür varlığı bulunuyor. Proje ile yapılan analizler doğrultusunda bölge içerisinde yer alan açık alanlar, çevredeki mimari ve kentsel değerler dikkate alınarak düzenlenecek. Cephe dönüşümü yapılarak atıl olan taşınmazların bulunduğu alanın cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Ayrıca otopark, meydan gibi donatı alanlarının artırılması da belirlenen hedefler arasında yer alıyor. Hazırlanan projeler, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına sunulacak. Uygulama projesi sonrası mülk sahipleri ile yapılacak sözleşmeler sonrası inşaat etabına geçilecek. Projenin toplam süresi ise 240 gün olarak belirlendi.

Tarsus’ta belirlenen güzergahların yüzü yenilenecek

Tarsus’ta yürütülecek çalışmalar kapsamında ise belirlenen alan içindeki güzergâhlarda bulunan kaldırım, kavşak ve refüj, süs havuzu gibi açık alanlarda bölgenin fiziksel yapısındaki işlevsel ve görsel bozuklukların rehabilitasyonunu sağlamak, yolun altyapı ve üstyapısının kentsel tasarım yaklaşımıyla kullanım kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Alan, Sait Bolat Bulvarı D 400’den başlayarak İsmet Paşa Bulvarı ile Adana Bulvarı istikametinde yaklaşık 4 bin 600 metrelik ve Atatürk, Alparslan Türkeş, Hilmi Seçkin, Kardeş Langen ile Rasim Dokur Bulvarları istikametinde yaklaşık 1410 metrelik güzergâhları kapsıyor. Hazırlanan projeler, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulacak. Ekipler, proje onayından sonra inşaat etabına geçecek. Projenin toplam süresi 150 gün olarak belirlendi.

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