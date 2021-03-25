Gençler, Mersin OSB'den küçük parsel istedi MTOSB Başkanı Sabri Tekli: "‘4. bölge için 300 başvuru aldık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler, Mersin OSB'den küçük parsel istedi MTOSB Başkanı Sabri Tekli: "‘4. bölge için 300 başvuru aldık"

İHA

Gençler, Mersin OSB'den küçük parsel istedi MTOSB Başkanı Sabri Tekli: "‘4. bölge için 300 başvuru aldık"

MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, 3. bölge çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, "Bu yıl içerisinde tüm fabrikalarımızın faaliyete geçmesini bekliyoruz. Bu ilave olarak en az 5 bin istihdam demek. Bununla birlikte hemen 4. bölgenin çalışmalarını da tamamladık. 4. bölge için şu an başvuru sayımız 300" dedi.
TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu, MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu. TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kiper ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Başkan Vekili Veysel Memiş, Bölge Müdürü Halil Yılmaz yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdiler.
Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini tanıtan Başkan Tekli, "MTOSB, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde kullanıma sunulan Uygulamalı Yetkinlik Ve Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika ve Yenilik Merkezi, sanayicilere yenilikçi çözümler oluşturabilmek adına faaliyetlerine başladı. 3 bin 800 metrekare kapalı alan olmak üzere 5 bin metrekare toplam alan üzerinde faaliyetlere başlayan Model Fabrika ve Yenilik Merkezimiz, Türkiye’de aynı yapıda hizmete açılan ilk ve tek yer olma özelliğini taşıyor. 20 milyona yakın Avrupa Birliği desteği ile toplamda 25 milyonluk bir yatırım yapıldı. 19 modül üzerinden uygulamalı eğitimlere devam ediliyor. Çukurova Kalkınma Ajansı verimlilik konularında Model Fabrikamızla ortak çalışacak ve Model Fabrikayla çalışan firmalara 90 bin TL teşvik veriyor. Aynı zamanda KOSGEB Model Fabrikadan eğitim ve danışmanlık alan firmalara 70 bin liraya kadar destek veriyor. Burada MTOSB yönetimi olarak herhangi bir makamımız yok, burası tamamen sanayicilerimize ait" dedi.
"4. bölge için 300 başvuru aldık"
3. bölge çalışmalarında sona geldiklerini ve bu yıl içerisinde tüm fabrikaların faaliyete geçmesini beklediklerini kaydeden Tekli, "Bu ilave olarak en az 5 bin istihdam demek. Bununla birlikte hemen 4. bölgenin çalışmalarını da tamamladık. 4. bölgenin arsa tahsisleri için bakanlıklarımızdan onay bekliyoruz. Tek düşüncemiz istihdam. Daha sanayicilerimize parselleri tahsis eder etmez istihdam artışı başlıyor. Yapılan inşaatlarda çalışanlardan bekçisine kadar arsa tahsisinden sonra istihdam oluşturmaya başlıyoruz. Tabi burada asıl amacımız fabrikalarımızın hizmete girmesi ile oluşacak kalıcı istihdam. 4. bölgemiz için şu an başvuru sayımız 300. Geçtiğimiz yıl 200 olan sayının bu yıl 300’e kadar çıkması, bölgemizin bu kadar tercih edilen bir bölge olması bizleri mutlu ediyor. Yaptığımız çalışmalar ile sanayicinin huzurunu düşünüyoruz. Güvenliği üst seviyede tutuyoruz, kendimize ait itfaiye birimimiz var. Türkiye’de ilk 500’e giren 5 firmamız var. Bunların hepsi tercih edilmemize zemin hazırlayan unsurlar. Şu an tüm dünyanın üretime ihtiyacı var. Bizim de pandemi döneminde ciddi büyüyen, rekorlar kıran fabrikalarımız var. Dünyanın birçok yerinde üretim durduğunda Türkiye’de üretim aksamadan devam etti. Halende üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Daha küçük parseller istiyoruz"
Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kiper ise, 4. bölgede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldıktan sonra, "Bizler genç girişimciler için Organize Sanayi Bölgesinde daha küçük parseller istiyoruz. Genç ve yeni bir girişimci için büyük parseller çok pahalı oluyor. Aynı zamanda yeni nesil üretim için de çok büyük parsellere ihtiyaç duyulmuyor. Bizler genç girişimcilerin Organize Sanayi Bölgeleri gibi profesyonel yönetilen bir yapının içerisinde yer almalarını arzu ediyoruz. Bu konuda da özellikle yeni açılacak 4. bölge başta olmak üzere önümüzdeki dönemdeki açılacak OSB’lerde genç girişimcilerin de düşünülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin kent merkezi ve Tarsus'ta kentsel tasarım projesi hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mersin kent merkezi ve Tarsus'ta kentsel tasarım ...
Mersin'de LGS'ye girecek öğrencilere rehberlik desteği
YEREL HABERLER Mersin'de LGS'ye girecek öğrencilere rehberlik ...
Polisler yaşlıları unutmadı
YEREL HABERLER Polisler yaşlıları unutmadı
Başkan Şeker: "Bu göreve ilçeme hizmet aşkı için geldim"
YEREL HABERLER Başkan Şeker: "Bu göreve ilçeme hizmet aşkı için ...
Mersin’in tarihi deniz feneri, çocuklar için masal evine dönüştürüldü
YEREL HABERLER Mersin’in tarihi deniz feneri, çocuklar için masal ...
Başkan Tarhan, Akdeniz Ziraat Odası yönetimi ile tarımı konuştu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Akdeniz Ziraat Odası yönetimi ile ...
Kediyi ezerek öldüren sürücü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kediyi ezerek öldüren sürücü gözaltına alındı
Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki
YEREL HABERLER Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki
Kediyi ezerek öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Mersin'de yol ortasında güneşlenen tek gözlü kediyi otomobiliyle ezerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücü, görenlere pes dedirtti Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda sürücü tarafından ezilen kedi hayatını kaybederken, hayvanın sahibi, şahsın cezalandırılmasını istiyor Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, kedinin ölümüne neden olan sürücüyle ilgili çalışma başlattı
YEREL HABERLER Kediyi ezerek öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna ...
Toroslar Belediyesi, Aile Mektebi Projesini hayata geçirdi
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, Aile Mektebi Projesini hayata ...
Dr. Özdeniz’den mutasyonlu virüs uyarısı
YEREL HABERLER Dr. Özdeniz’den mutasyonlu virüs uyarısı
TÜGİAD Çukurova’da Gül Akyürek Balta güven tazeledi
YEREL HABERLER TÜGİAD Çukurova’da Gül Akyürek Balta güven tazeledi
Yönlendirilen çağrılar yüzünden hayatı kabusa döndü; günde 300 kişi arıyor
YEREL HABERLER Yönlendirilen çağrılar yüzünden hayatı kabusa döndü; ...
Görüşme bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçan şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER Görüşme bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçan ...
Tarsus Belediyesi, tekstil atölyesiyle 144 kişiye istihdam sağlayacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, tekstil atölyesiyle 144 kişiye ...
Engelliler, Mezitli’de üretim de yapabilecekleri yeni bir mekana kavuşuyor Mezitli Belediyesi, Mersin’deki tüm engellilerin ücretsiz yararlanabilecekleri ve hem üretip hem sosyalleşebilecekleri engelli merkezinin yapımını tamamladı Başkan Tarhan: “Önümüzdeki hafta açılışını yapacağımız yeni mekanın anahtarını Mezitli Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisine verdik”
YEREL HABERLER Engelliler, Mezitli’de üretim de yapabilecekleri yeni ...
Erdemli'de güvenliği tehdit eden yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Erdemli'de güvenliği tehdit eden yapılar yıkılıyor
Kariyer Merkezinden işverenlere 2021 yılı teşvikleri eğitimi
YEREL HABERLER Kariyer Merkezinden işverenlere 2021 yılı teşvikleri ...
Mersin'de bir yılda 2 milyon 852 ton tıbbi atık bertaraf edildi
YEREL HABERLER Mersin'de bir yılda 2 milyon 852 ton tıbbi atık ...
Mersin'de asfalt çalışmaları Kazanlı Atatürk Caddesinde sıcak asfalt serimi tamamlandı
YEREL HABERLER Mersin'de asfalt çalışmaları Kazanlı Atatürk ...
TORSEM online eğitimlere devam ediyor Ocak: "Her yaş, eğitim düzeyi ve meslek grubuna hitap ediyoruz"
YEREL HABERLER TORSEM online eğitimlere devam ediyor Ocak: "Her yaş, ...
"Babamı arayacağım" diye telefonu alıp kayıplara karıştı Mersin'de bir iş yerinde çalışan vatandaştan "babamı arayacağım" diyerek telefonunu alan şahıs, vatandaşın dalgınlığından yararlanarak kayıplara karıştı Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda şüpheli polisin çalışması sonucunda yakalanırken, daha öncede aynı yöntemle birçok kişinin telefonunu çaldığı tespit edildi
YEREL HABERLER "Babamı arayacağım" diye telefonu alıp kayıplara ...
Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Esnafı iş yerinde tabancayla yaralayan şüpheli ...
Belarus NGS’nin ikinci güç ünitesine ait reaktörün montajı tamamlandı
YEREL HABERLER Belarus NGS’nin ikinci güç ünitesine ait reaktörün ...