MEÜ konservatuvarından uluslararası müzik yarışmasından büyük başarı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Yeliz Böllü, 2. Uluslararası Alkanova Çevrimiçi Müzik Yarışmasında birinci olurken, Böllü’nün piyano eğitmeni Marina Jincharadze de üstün başarı ödülüne layık görüldü.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Yurt Çağdaş Kültür ve Sanat Derneği ve Ainura Alseitova Bale ve Sanat Okulunun katkılarıyla yetenekli müzisyenlerin tespit edilmesi ve daha ileri düzeyde profesyonel destek verilmesi amacıyla düzenlediği Uluslararası Alkanova Çevrimiçi Müzik Yarışmasının 2’ncisi düzenlendi. Venera Alkanova Ergüner, Stanislaw Deja, Madina Julmurzina, Ellen Javett, Vyatcheslav Kaynov, Daniya Kaynova, Nevin Apaydın, Lyudmila Smetankına, Klavdya Hristova Atanasova, Aynura Kanber, Gulmira Okenova gibi eğitmen ve sanatçıların jüri üyesi olarak yer aldığı yarışma farklı enstrüman kategorilerinde yapıldı.

Piyano kategorisinde MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi Yeliz Böllü birincilik ödülü kazandı. Böllü’nün piyano eğitmeni Marina Jincharadze de üstün başarı ödülüne layık görüldü.

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