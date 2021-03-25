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Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap´ın 18 yıl hapsi isteniyor (3)

DHA

Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap´ın 18 yıl hapsi isteniyor (3)


''İNDİRİM UYGULANMAMASINI BEKLİYORUZ'
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Zarap tarafından sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat dövülen Emriye Metoğlu'nun avukatlarından Sahra Düzgün Tucel, sosyal medyada paylaşılan video ile hem müvekkilinin yaşadığı şiddet hem de çocukların maruz kaldığı psikolojik şiddetin herkes tarafından görüldüğünü söyledi. Şüphelinin eylemlerinin 'kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar' verme suçu olarak nitelendirildiğini kaydeden Tucel, "Bizim yüzümüzü güldüren bir iddianame diyebiliriz. Çünkü şüphelinin eylemlerine uyan bir davranış bu. Şüphelinin tutukluluk haline itirazlar da reddedildi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianamenin kabulünden sonra da yargılama başlayacak. Hazırlanan iddianameye baktığımızda 15 ve 20 yıl üst sınırlı cezalara hükmedilmesi mümkün. Yine 'mala zarar verme' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi mümkün. İddianame taleplerimize uygun halde hazırlanmış diyebiliriz. Yargılamadan caydırıcı bir ceza ve indirim maddelerinin uygulanmamasını bekliyoruz" dedi.
DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ
Sanığın geçmişte de şiddet eylemini gerçekleştirdiğini belirten Avukat Tucel, "Geçmişte şüphelinin müvekkilime yönelik darp eylemlerini de görüyoruz. Bunlar hakkında da ceza davaları açılmış. Bu da şunu gösteriyor ki, eğer şiddet yeteri kadar cezalandırılmazsa artarak devam ediyor. Bu da en büyük canlı örneği oldu. Öldürücü ve yaşam haklarını kısıtlayıcı boyutlara gelebiliyor" diye konuştu.
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-03-25 16:14:31

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