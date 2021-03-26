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Yok böyle otobüs şoförü: Çocuklara gofret, büyüklere gülücük dağıtıyor Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tece hattında çalışan otobüs şoförü Onursal Oksal, otobüsüne binen her yolcuyu ‘hoş geldiniz’ diyerek gülücüklerle karşılıyor, çocuklara ise gofret ve çikolata dağıtıyor

İHA

Yok böyle otobüs şoförü: Çocuklara gofret, büyüklere gülücük dağıtıyor Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tece hattında çalışan otobüs şoförü Onursal Oksal, otobüsüne binen her yolcuyu ‘hoş geldiniz’ diyerek gülücüklerle karşılıyor, çocuklara ise gofret ve çikolata dağıtıyor

– Mersin Büyükşehir Belediyesinde otobüs şoförü olarak çalışan Onursal Oksal, otobüsüne binen yolculara ‘Yok böyle şoför’ dedirtiyor. Kent merkezindeki Makine İkmal sahası ile Tece Mahallesi arasındaki hatta çalışan şoför Oksal, yolcuları ‘günaydın’, ‘hoş geldiniz’ diyerek gülücüklerle karşılıyor, çocuklara ise çikolata ve gofret dağıtıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl 16 milyon 750 bin Mersinliyi taşıyan belediye otobüslerinin direksiyonunda toplam 700 şoför oturuyor. Otobüsün giriş kapısında günlük 100 bin yolcuyu karşılayan şoförler, nazik davranışlarıyla Mersinlilerin takdirini topluyor. Büyükşehir’de bir yıl önce otobüs şoförü olarak işe başlayan Onursal Oksal da davranışlarıyla sosyal medyada yankı uyandırdı.

Oksal, en çok çocuk yolcularının kalbini kazanıyor
Makine İkmalTece güzergahında çalışan Oksal, aracına binen yolcuları ‘merhaba’, ‘hoş geldiniz’ diyerek karşılıyor. Gençlerin ‘Onursal abisi’, yaşlıların ise ‘Onursal evladı’ olarak bilinen Oksal, en çok da çocuk yolcularının kalbini kazanıyor. Oksal, otobüsüne binen her çocuğa ebeveynlerinden izin aldıktan sonra gofret, şeker ve çikolata ikram ediyor. Geç evlendiğini ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası olduğunu belirten 50 yaşındaki Oksal, çocuklara duyduğu sevgiyi, “Her çocuk gördüğümde kendi çocuğumu hatırlıyorum. Gözlerindeki o parıltı dünyaya bedel” cümleleriyle açıkladı.
Son durağa vardığında evi gibi sevdiği aracını temizlik görevlisine teslim etmek yerine kendisi temizleyen Oksal, yolculardan Abdullah Barış’ın oğlu Yağız Barış’a da çikolata ikram etti. Abdullah Barış, Oksal’ın yolculara yaklaşımını anlattığı metni, direksiyon başındaki bir fotoğrafıyla birlikte sosyal medyada paylaştı. O paylaşım sosyal medyada yankı uyandırdı.

“Bir insanı kazanmak bir aileyi kazanmaktır”
Oksal, yolcularının kalbini kazanma hikayesini şöyle anlattı:
“Hatırlarsanız, daha önce bir insan geldiği zaman pek ‘günaydın, nasılsınız’ denilmezdi. Biz Mersin’de bunu kaybetmişiz. Bir günaydınla, hoş geldinizle, tebessümle insanların kalbine girerek bunları yeniden yakalamaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımız zaman bir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Bir insanı kazanmak bir aileyi kazanmaktır. Bir aileyi kazandığımız zaman tüm Mersin’i kazanırız. Gelen yolcularımı güler yüzle karşılıyorum, ‘günaydın’ diyorum. Belki eşinden, kardeşinden, babasından görmediği bir ‘günaydın’ı bende görüyor ve mutlu oluyor insanlar. Yolcumuzun da bize ‘günaydın kaptan bey’ demesi dünyanın en güzel şeyi bence.”

“Ülke olarak tebessüme muhtaç bir durumdayız şu anda”
Oksal’ın davranışlarından sosyal medyada bahseden Abdullah Barış ise genellikle belediye otobüsüyle seyahat eden birisi olduğunu ve şoförlerin son derece kibar olduğunu vurguladı. Oksal’ın davranışlarını diğer şoförlere göre biraz daha farklı bulduğunu belirten Barış, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımasından çok memnunuz ama Onursal arkadaşımız gerçekten çok kibar, beyefendi ve işini dört dörtlük yapan bir insan. Böyle bir şeyin gizli kalmamasını, bunun açığa çıkmasını istedim, çünkü örnek olması gerekiyor. Ülke olarak böyle sıcak şeylere, tebessüme muhtaç bir durumdayız şu anda” dedi.
Onursal Oksal’ın davranışları üzerine “‘Nereye geldik, burası neresi’ dedim. İnanamadım” diyen yolculardan Arzuhal Aktan da “Herkes böyle olsun isteriz. O zaman kendinizi özel hissediyorsunuz, güzel oluyor. Otobüse değil de başka bir yere gelmiş gibi hissediyorsunuz. Bence güzel bir şey, Mersin’de gelişmeler var” diye konuştu.
Yolculardan Gül İnce de kendisine ‘hoş geldiniz’ denildiği anda şaşırdığını belirterek, “Çok hoşuma gitti. Ben de cevap verip ‘merhaba’ dedim. Hatta arkadaşa ‘ne kadar güzel, güler yüzlü’ dedim. Kaptanlar daha hoşgörülü, saygılı. Bunu biliyorum, hissediyorum da” ifadelerini kullandı.

“Belki çalışma şartları daha iyidir”
Gülay Köksal adlı yolcu ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve geldiği günden bu yana başta kadın otobüs şoförleri olmak üzere tüm şoförlerin yolculara yaklaşımında bir fark gözlemlediklerini belirterek, “İnsanlar daha hoşgörülü. Belki çalışma şartları daha iyidir. Yani memnun görünüyorlar. Biz de onlardan memnunuz. Ben yurt dışında kalmıştım. Sokakta herkes herkese selam veriyor ve hiç tanımadığınıza ‘günaydın’ diyebiliyorsunuz. İlk gittiğimde çok şaşırmıştım. Sonra alıştım. Şimdi Türkiye’de de böyle şeylerin olması harika” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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