Mersin’de 200 fidan toprakla buluştu

– Mersin’de “Yanan Ormanlar Küllerinden Doğuyor” etkinliği çerçevesinde 200 fidan toprakla buluştu. Mersin Valisi Ali İhsan Su, 1 milyon 700 bine yakın fidan dikili ile bin 738 hektar alanın ağaçlandırıldığını söyledi.

‘21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’ kapsamında “Yanan Ormanlar Küllerinden Doğuyor” temalı fidan dikim etkinliği, Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toroslar Şehir Hastanesi Ağaçlandırma Projesi Sahasında pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenlenen etkinliğe; Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ile kurum müdürleri ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.



“1 milyon 700 bine yakın fidan dikimiyle bin 738 hektar alan ağaçlandırıldı”

Programda yaptığı konuşmada, etkinliklerin pandemi kurallarına uygun şekilde yapıldığına dikkat çeken Vali Su, “Ekonomik, sosyal, kültür ve turizm potansiyeli yüksek eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olan ilimizde ormanlarımızın fazlalığıyla da övünebiliriz. Toplam alanının yaklaşık yüzde 54’ü ormanla kaplı olan ve bu anlamda da Türkiye’de 3. sırada bulunan bir iliz. İnsanlığın, hayatın, sağlıklı yaşamın devamı için ormanlar vazgeçilmezimizdir. Bu anlamda ormanlarımız, bu derece öneme haiz olan varlıklarımızdır. Ülke ve il olarak ormanlarımızı korumanın yanında aynı zamanda onları geliştirmenin, genişletmenin çabasını sürdürüyoruz. Bu konuda da ülke olarak son derece başarılıyız” dedi.

Yıl içerisinde Mersin’de 1 milyon 700 bine yakın fidan dikimi ile yanan orman alanları başta olmak üzere bin 738 hektar alanın ağaçlandırıldığını belirten Su, “Yanan orman alanlarında ağaç dikimleri gerçekleştirerek bir an önce hayata kazandırıyoruz. Ormanlarımızın korunması gelecek nesillerimize miras olarak devredilmesi anlamımda çalışmalar yapan başta Tarım ve Orman Bakanlığımız, Orman Teşkilatımız olmak üzere emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, ilgili paydaşlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün dikeceğimiz ağaçlarımızın geleceğimizde çocuklarımıza güzel bir emanet olarak kalmasını temenni ediyor, hayırlı uğurlu olması diliyorum” diye konuştu.

Etkinlikte; mavi servi, kara servi ve limoni serviden oluşan 200 adet fidan toprakla buluşturuldu.

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