Karaman-Mut yolunda tipi ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

Karaman’ı Mersin’e bağlayan Mut Sertavul geçidinde yoğun tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor.

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan bin 650 rakımlı Mut Sertavul geçidinde zaman zaman oluşan yoğun tipi ve buzlanma ulaşımın aksamasına neden oluyor. Karaman ile Mersin sınırı arasında kalan Bel mevkisi kısmında tipi ve buzlanmadan kaynaklı bazı araçlar yolda kalıyor. Sertavul çıkışında Bölge Trafik ekipleri de Karaman istikametine giden büyük araçlar ile kar lastiği ve zinciri olan otomobillerin geçişine izin veriyor.

Karayolları ekipleri de 7/24 tipi nedeniyle yolda oluşan buzlanma nedeniyle tuzlama ve kürüme çalışması yapıyor.

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