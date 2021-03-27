İtfaiye ekiplerine doğalgaz yangınlarına müdahale eğitimi verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinde görevli itfaiye personeline yönelik ‘Doğalgaz Bilgilendirme ve Yangın Güvenliği’ eğitimi düzenlendi. Eğitim kapsamında itfaiye personelinin olası doğalgaz yangınlarına nasıl müdahale edeceğinin yanı sıra müdahale ettiği yangın ve diğer olaylarda doğalgaz ve enstrümanları ile ilgili dikkat etmesi gereken noktalar anlatıldı.

Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen eğitimde, Doğalgaz Dağıtım Şebekesi ve Enstrümanları konu başlığı altında Mersin’de doğalgaz dağıtım mevcut şebeke görünümü, bölge regülatörleri, Mersin’de bulunan doğalgaz vanaları, doğalgaz hattının olduğunu gösteren ekipmanlar, altyapı ikaz uyarı işaretleri, şebeke uyarı ikaz işaretleri örnek fotoğraflarla anlatıldı.

Eğitimde, İç Tesisat Uygulamaları konu başlıklı bölümde binalarda daire içi tesisat ve iç tesisatta çıkabilecek yangına nasıl müdahale edileceği anlatıldı. Doğalgaz Riskleri ve Müdahale Yöntemleri konu başlığında ise daire içi yangın, servis kutusu yangınları ve dağıtım hattı yangınlarına örnekler verilerek, müdahale şekilleri videolu ve fotoğraflı örneklerle anlatıldı.

Bir doğalgaz şirketinin Gaz Mersin Bölge Müdürlüğü İşletme Birim Şefi Makine Yüksek Mühendisi Hüseyin Öktem tarafından verilen eğitim, personelin konuyla ilgili sorularının yanıtlanmasının ardından tamamlandı.

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