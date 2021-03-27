Kamyonetin çarptığı köpeği için gözyaşı döken Gülperi, sürücünün cezalandırılmasını istiyor



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde İsa Ünal (42) ile kızı Gülperi'nin (13) gezintiye çıkardığı Puanter cinsi köpekleri Linda, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yaşam mücadelesi veren köpeklerinin başında gözyaşı döken Gülperi Ünal, sürücünün cezalandırılmasını istedi.

İlçeye bağlı Hacıalanı Mahallesi'nde oturan İsa Ünal, besleyip, büyüttükleri, 'Linda' ismini verdikleri 1 yaşındaki köpeklerini, kızı Gülperi ile birlikte gezintiye çıkardı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet, köpeğe çarpıp kaçtı. İsa Ünal ve kızı alt çenesi parçalanan köpeklerini veteriner hekime götürdü. Tedaviye alınan Linda, yaşam mücadelesi verirken, baba ve kızı köpeklerine çarpan sürücünün bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

'ÖLDÜRÜN, BEN SİZE YENİSİNİ GETİRİRİM' DEMİŞ

İsa Ünal, köpeğin alt çenesinin parçalanması nedeniyle beslenemediğini belirterek, "Köpeğimize çarpan kişiyi öğrendik ve kendisine yardımcı olmasını, köpeğimizin tedavisine yardımcı olmasını istedik. Köpeğimize çarpan G.T. adındaki kişi bize 'Öldürün, ben size yenisini getiririm' dedi. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan evladının canına kıyabilir mi? Linda bizim için diğer evlatlarımızdan farkı yok. O da bir evlat gibi. İnsan evladını öldürebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ben bu kişinin yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

LİNDA BENİM KARDEŞİM GİBİYDİ

Linda´nın sahibi İsa Ünal´ın kızı Gülperi Ünal ise, "Linda benim kardeşimdi. Onu kaybetmek istemiyorum. Çok üzgünüm. Ders çalışamıyorum yemek yiyemiyorum. 4 gündür perişan haldeyiz. Linda´yı bu hale getirenin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Hayvanların da canı vardır. Onlar da nefes alıp duyguları ile hareket eden canlılardır. Hayvanlara çarpıp onları ölüme terk etmek vicdansızlıktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-03-27 11:11:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.