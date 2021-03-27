‘Hasat Vakti’ kadın Start-up yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından destek verilen “Hasat Vakti” isimli kadın Startup yarışmasının finali yapıldı. Genç kadınların gıda ve tarım konularında geliştirdikleri iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.

GİŞKAD tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, MersinTarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Mersin Üniversitesi tarafından desteklenen yarışma ile girişimci ruha ve yenilikçi vizyona sahip kadınların ve fikirlerinin melek yatırımcılarla buluşturulması hedeflendi.

GİŞKAD Başkanı Ayferi Tuğcu’nun ev sahipliği yaptığı yarışmanın finaline, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve GİŞKAD Kurucu Üyesi Gülcan Kış da katıldı.



“Bugün girişimcilerin ektiği fikir tohumlarının hasat vakti”

GİŞKAD Başkanı Tuğcu, yaptığı açılış konuşmasında, “Yenilikçi beyinlere hizmet etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak görevi ve bilinci ile GİŞKAD bu projeye gönlünü, heyecanını, emeğini aktardı. Çözüm ortaklarımızın desteğiyle de bu noktaya getirdi. Dilerim ki bu çalışma geleceğe, bölgemizin dışındaki diğer sivil toplum örgütlerine ve Türkiye’nin diğer dinamiklerine de örnek olsun. Bugün girişimcilerin ektiği fikir tohumlarının hasat vakti. Bugün onlar parlayacak, biz aydınlanacağız” dedi.



Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Daha sonra yarışmada finale kalan 8 yarışmacının iş fikirleri tek tek dinlendi. Yarışmacılardan Özlem Yurdakul, Ayşegül Abacı, Çağla Bakaçhan, Gülşah Çelik, Sabiha Ezgi Davulcu, Beray Şenel, Elif Bahar Bolaç ve Ruşen Doğan Çetiner iş fikirlerini sunum yaparak anlattı.

Jüri tarafından seçilen iş fikirleri arasında birinci Ayşegül Abacı oldu ve ödülünü Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış’ın elinden aldı. Yarışmada, Ezgi Davulcu ikinciliği, Özlem Yurdakul da üçüncülüğü elde etti.



“Kadının, gençlerin gücüne inandığımız bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kış, yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak yarışmanın paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman için kadının, gençlerin başarısına ve gücüne inandığımız bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün burada yapılan çalışma çok anlamlı. Özellikle gençlerimizin, kadınlarımızın bu konuda iş fikirlerini sunarken heyecanları, gözlerindeki pırıltı hepimizi umutlandırıyor. Burada biz paydaşlar olarak ciddi anlamda önemli bir projenin paydaşlığını yaptığımızın farkındayız” diye konuştu.

Kent dinamiklerinin Mersin’den başlamak üzere Çukurova’da ve Türkiye’de bu tip projelerin artırılması yönünde çalışmasının önemine dikkat çeken Kış, “Bu girişimciliğin ilk adımı olarak Ayferi başkanım Mersin’de bu projeyi ilk anlattığında hepimiz çok heyecanlanmıştık. Bugün de bunun hasadını almak üzere hepimiz buradayız” diyerek, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, jüri üyelerine, eğitimcilere ve 8 yarışmacıya da teşekkür plaketi takdim edildi.

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