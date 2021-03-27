Tarsus'ta şüpheli ölüm

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tarsus'a bağlı Dedeler mahallesi Eshabı Kehf Mezarlığı yakınlarında meydana geldi.

Boş bir arazida başı çamura batmış şekilde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu Jandarma ve Sağlık Ekiplerine iletti.

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 4550 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait olan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Jandarma yaşamını yitiren şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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