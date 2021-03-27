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Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı (3)

DHA

Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı (3)


KURTARILMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Karaman'da, kara saplananan araçta mahsur kalan, yanındaki 2 kişiye ulaşılan, kendisi ise 4'üncü gününde bulunan Ege Kabalak'ın kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde jandarmanın ulaştığı Kabalak, üşüdüğünü söylüyor. Jandarma personeli ise üzerindeki montu çıkarıp Ege Kabalak'a veriyor.
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Mustafa ERCAN
2021-03-27 13:52:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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