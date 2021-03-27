Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı (3)

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KURTARILMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Karaman'da, kara saplananan araçta mahsur kalan, yanındaki 2 kişiye ulaşılan, kendisi ise 4'üncü gününde bulunan Ege Kabalak'ın kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde jandarmanın ulaştığı Kabalak, üşüdüğünü söylüyor. Jandarma personeli ise üzerindeki montu çıkarıp Ege Kabalak'a veriyor.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Mustafa ERCAN

2021-03-27 13:52:02



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