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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (6)

DHA

Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (6)


'BANA UMUT IŞIĞI VERDİ'
Karaman´da, araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan yanındaki 2 kişiye ulaşılan, kendisi ise kaybolduktan 52,5 saat sonra bulunan Ege Kabalak (26), kaybolmadan önce yakın mesafe olduğunu sanıp, dağdan aşağı inmeye çalıştığını anlattı. Yaşanabilecek en zorlu maceraları yaşadığını anlatan Kabalak, "Şelale altlarında yattım. Dağlardan tırmandım. Çok zorlandım fakat bu bana çok büyük umut ışığı verdi. Başta İl Jandarma Komutanlığı olmak üzere devletimize, AFAD'a teşekkür ederim. Yaklaşmıştım kurtardılar. 4 gündür açım hiçbir şey yemedim. Şu anda yemek ısmarlıyorlar. İyi hissediyorum kendimi" dedi.
'ÇİMEN YEDİM'
Kurtarılana kadar çimen, yerde bulduğu bir leblebi ve gördüğü bir ekmek parçasını yediğini anlatan Ege Kabalak, "Çimen yedim, yerde bir leblebi vardı onu yedim. Kuru bir ekmek parçası buldum. Dereden su içtim. Soğukla mücadele etmem her gün en az 7 saat durmaksızın yürümemdi. Kan akışımı düzenli tutmam için yürüdüm. Hayatımda en değer verdiğim insanı düşündüm sadece annemi. Bitti dediğim zaman olmadı. Çünkü hiçbir zaman ölümden korkum olmadı. Ölüm hiç önemli bir şey değil. İlk önce bir çeşme gördüm. Üzerinde çok güzel bir yazı yazıyordu. Toros Dağları'na seslenmiş bir alim insan. Oturayım burada birazcık dinleneyim dedim. Bir baktım 4.5G çekiyor. Zaten o sırada direkt ağlamaya başladım. 'Ölmedim mi şimdi, kurtuldum mu?' dedim. Aklımda sadece ailem ve arkadaşlarım vardı" diye konuştu.
'EGE İNANIYORUM Kİ BUGÜN DÖNECEKSİN'
Bulunduktan sonra ilk olarak annesine mesaj attığını anlatan Kabalak, "Annem benim gibi düşünen bir insan. O zaten attığı mesajlarda 'Ege inanıyorum ki bugün döneceksin', 'Ege geleceksin kurtulursun' yazmış. Bir tanecik annem işte en güzel cümleleri kurmuş. Jandarmayı görünce çok mutlu hissettim. Hayatımın daha mutlu günü hatırlamıyorum. Bir doğduğum gündür bir de bugündür."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Soner AYDIN
2021-03-27 17:00:23

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