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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurda malzemelerden çocuklar için traktör kaydırak yapıldı

İHA

Hurda malzemelerden çocuklar için traktör kaydırak yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampı geri dönüşüm atölyelerinde, tamamı hurda malzemelerden çocuklar için traktör şeklinde kaydırak yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Gençlik Kampında yer alan geri dönüşüm atölyelerinde, aralarında kadınların da yer aldığı personeller özverili şekilde çalışarak farklı eserlere imza atmaya devam ediyor. Hurda malzemelerden oluşturulan ve sempatik görüntüsü ile dikkat çeken traktör kaydıraklar da Gençlik Kampında yer alan oyun alanındaki parkurlarda yerini aldı. Gençlik Kampı geri dönüşüm atölyesinde üretilen bir diğer ilgi çeken çocuk oyun aleti de tünel eklentili traktör kaydırak oldu. Benzer çalışmaların ortaya çıkması için geri dönüşüm atölyelerinde hummalı faaliyet yürütülüyor.
Büro malzemelerinden ilk yardım dolabına kadar her şey bu atölyeden çıkıyor
Bugüne kadar kreş malzemeleri, oturma grupları, kitap durak, pandemi döneminde sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılan iki kişilik bank, masa, sandalye, survivor oyun grupları ve daha onlarca çeşit ürünün tamamen geri dönüşüm malzemelerinden üretildiği geri dönüşüm atölyelerinde, yine çok çeşitli büro malzemeleri ile ilk yardım malzeme dolabı da imal ediliyor.
Gençlik Kampı geri dönüşüm atölyelerinde özverili şekilde üretilen eşya veya malzemeler, hem Gençlik Kampı oyun alanlarında hem Büyükşehir Belediyesinin birçok biriminde hem de sosyal hayatın birçok noktasında kullanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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