Yenikapı'da denizden kadın cesedi çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat SOLAK Şahin BOZKURT / İSTANBUL, (DHA) - FATİH Yenikapı Sahili'nde 55 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ölüm sebebinin otopsi raporundan sonra belirleneceği öğrenildi. Yenikapı Sahili'nde saat 09.00 sıralarında denizde hareketsiz halde duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kıyıya yakın yerde hareketsiz duran kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu noktada incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 55 yaşlarında kadına ait olduğu belirlendi. Ceset, ambulansa konularak Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olay hakkındaki soruşturması sürerken, kadının ölüm sebebinin otopsi raporundan sonra belirleneceği öğrenildi.(Fotoğraf)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez İSTANBUL DHA

2021-03-28 11:01:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.