Kucaklarında bebekleriyle okuma-yazma öğreniyorlar Mersin'de çoğunluğu tarım arazilerinde çalışan kadınlar, kucaklarında çocuklarıyla katıldıkları kurslarda okuma-yazma öğreniyor

Mersin'de çoğunluğu tarım arazilerinde çalışan kadınlar, kucaklarında çocuklarıyla katıldıkları kurslarda okumayazma öğreniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açtığı okumayazma kurslarına ilgi her geçen gün artıyor. Tarsus ilçesine bağlı, Mersin’in en doğu noktasında yer alan Günyurdu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve çoğunluğunu tarım arazilerinde çalışan ailelerin oluşturduğu Atgirmez mevkiinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan okumayazma kursuna ilgi her geçen gün artıyor.

Okumayazma kursuna özellikle kadınlar ilgi gösteriyor. İleri yaş almış kadınların yanı sıra kucağında çocuğuyla birlikte kurslara gelen kadınlar da var, hamile olanlar da. Her biri farklı hikâyeye sahip olan kadınlar, yaklaşık 4 aylık eğitimin ardından yavaş yavaş da olsa okuyabilmenin ve yazabilmenin mutluluğunu yaşıyor.



30 kadın okuma yazma öğreniyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin Atgirmez’de açtığı 'Oyun Atölyesi' bünyesinde faaliyet yürüten ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen okumayazma kursunun birinci kademesini bitiren kadınlar, ikinci kademeyi de başarıyla tamamlayarak ilkokul diploması alabilmek için çaba sarf ediyor. 2020 yılı Ekim ayında başlayan ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle kesintiye uğramasına rağmen süren okumayazma kursuna şu an 30 kadın katılıyor. Talebin yoğun olduğu ve Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Cemre Çopur’un verdiği kursun yeni dönem çalışmaları ise nisan ayında başlayacak.



Her gün aynı heyecanla sıralarda yerlerini alıyorlar

Çocukları öğleden sonraları oyun atölyesinde eğitim alan anneler, sabah saatlerinde okuma yazma öğrenebilmek için sıralarındaki yerlerini heyecanla alıyor. Kadınlar, oldukça dikkatli şekilde öğretmenlerinin tahtaya yazdıklarını dinleyip, kitaplarını takip ediyor. Bazıları kucaklarında çocuklarıyla birlikte kalktıkları tahtada ismini ve farklı kelimeleri yazabilmenin ve öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Atgirmez okumayazma kursu birim sorumlusu Olga Özer, çocuklar için oyun atölyesi olarak açılan kursta kadınların talebi üzerine okumayazma kursu da vermeye başladıklarını ifade ederek, “Kadınlarımızın isteği doğrultusunda okumayazma kursuna başladık. Eylül ayından bu yana okuma yazma kursumuz devam ediyor. Bir bölüm kadınımızın birinci kademede, bir bölüm kadınımız da ikinci kademede devam ediyor. Şu anda istek de çok fazla. Nisan ayında kurs bittikten sonra tekrar devam ettireceğiz” dedi.



Ev işlerini bitirip, çocuğuyla birlikte kurs yoluna koyuluyor

Sabahın erken saatlerinde kalkarak temizlik ve bulaşık gibi ev işlerini halleden, ardından yemek hazırlıklarını yapan 4 çocuk annesi, 38 yaşındaki Fatma Engin, kimseye bırakamadığı 2 yaşındaki en küçük çocuğu Hüseyin’i de yanına alarak kursun yolunu tutuyor. Hem mahalle komşusu hem de kurs arkadaşları olan kadınlarla buluştuktan sonra birlikte büyük bir heyecanla kurs kapısından içeri giren Fatma Engin, “Önce eşimi işe, çocuklarımı okula gönderiyorum. Ev işimi yapıyorum, yemeğimi hazırlıyorum. Çocuğumu alıp okula geliyorum. Bırakamıyorum çocuğumu, kendimle getiriyorum. Okumayı çok istiyordum. Allah razı olsun. Çocuklarım için okumak istiyorum. En azından bir yere gittiğim zaman, hastaneye gittiğimde kimseye sormadan okuyabiliyorum. Ben okumadım, çocuklarımın okumasını çok istiyorum. Elimden geldiği kadar da okuturum” ifadelerini kullandı.



“Kuaför salonu açmak istiyorum”

İkinci kademe kursunu da başarıyla bitirip ilkokul belgesi alarak, iş yaşamına girmek istediğini söyleyen 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Halime Abaytürkan ise “Hastaneye tek başıma gidemiyordum. Şimdi gidebiliyorum. Çocuklarıma okuma yazmayı öğretiyorum. Ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Hedefim var. Kuaför salonu açmak istiyorum. Kendi işimin olmasını istiyorum” diye konuştu.

Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Saliha Ohan da aracı olmadığı için çalışırken zorlandığını, bu nedenle ilkokul belgesini alıp, ardından daha fazla okuyarak ehliyet almayı hedeflediğini söyledi. 5 çocuk annesi, 16 torun sahibi 59 yaşındaki Fatma Kahveci, aslen Şanlıurfalı olmalarına rağmen uzun yıllar Adana’da ikamet ettikten sonra ailesiyle birlikte Atgirmez’e yerleştiklerini belirtti.



“Dolmuşu gördüğün zaman birine sormadan, gözünü kırpmadan binebiliyorsun”

3 çocuk annesi Mecbure Taşdemir, en küçük çocuğu Saliha ile birlikte geldiği kursta 1. kademeyi başarıyla bitirip, 2. kademeye yükseldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Taşdemir, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: “Okuma, yazmayı çok seviyoruz. Öğrenmeyi daha çok seviyorum. Aslında okumayı en çok öğrenmemin sebebi, oğluma da öğretmek. Eşim de fazla bilmiyor çalıştığı için. Şimdi daha güzel okuyorum. Oğlum 1. sınıfa gidiyor, ona yardımcı oluyorum. Benden hariç

teyzeleri de yardımcı oluyor. Okumayı öğrenmek çok güzel bir duygu. Çarşıya gittiğin zaman, dolmuşu gördüğün zaman birine sormadan, gözünü kırpmadan binebiliyorsun. Hastaneye rahatlıkla gidebiliyorsun."

