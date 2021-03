Mersin'de 'Ölümü ardında gezdirenler' oyunu sahnelendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ dolayısıyla, usta şair ve yazar Sabahattin Ali’nin hikayelerinden sahneye uyarlanan ‘Ölümü ardında gezdirenler’ oyununu sahnelendi.

Usta şair ve yazar Sabahattin Ali tarafından yazılan, Levent Aras ve Ömer Naci Topçu tarafından uyarlanan ve yine Ömer Naci Topçu tarafından sahneye konulan oyun, Ersen Ocak tarafından sahnelendi. Oyunun yönetmenliğini ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak yaptı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ek Bina Nevit Kodallı Salonunda sahnelenen oyunu izleyenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de yer aldı.

“Kıymetli seyircimiz için evrensel sanat üretmeye devam edeceğiz”

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, oyun başlamadan önce Mersin için özel olarak kaleme aldığı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Bildirisini okudu. Atak, bildiride şu ifadelere yer verdi: “Nefesimizi kesen bütün etkenlerin, yanlış anlamayın bir tek Covid19’dan söz etmiyorum. Kadın cinayetlerinin, aymazlığın hat safhada olduğu bu karanlık dünyayı ışığıyla aydınlatan, sanatın ve sanatçının mücadelesi elbette kolay değil. Zaten yoksulduk, bir de yoksun olduk. Tiyatro olmadan sözsüz, opera olmadan sessiz, senfoni olmadan ruhsuz, bale olmadan hareketsiz eve kapanıp nefessiz kaldık ama virüse, mikroba, insan öğüten bütün acımasızlara karşın biz her gün canla başla çalışmaktan, her gece inatla perde açmaktan vazgeçmeyecek, bıkmadan, usanmadan her anı yeniden yaşayarak ve yaşatarak siz kıymetli seyircimiz için evrensel sanat üretmeye devam edeceğiz.”

“Çok daha güzel günlerde vatandaşlarımızla iç içe olacağız”

Sahnede tiyatroculara ve izleyicilere seslenen Başkan Seçer, oyunu çok beğendiğini ifade ederek, “Bugün sizlerin günü. Dünya Tiyatro Günü. Hayatı yaşattınız” dedi. Büyükşehir Şehir Tiyatrosunun sanat alanında çok güzel çalışmalarının olduğunu ancak pandeminin engel teşkil ettiğini ifade eden Seçer, “Çok talihsiz bir dönem yaşıyoruz. Aslında çok değerli çalışmalarımız var. Çok daha iyisi olabilir ama pandemi birçok şeye olduğu gibi sizlerin çalışmasını da kabiliyetinizi, emeklerinizi, bizlere sunacağınız, vatandaşlarımıza sunacağınız ürünlerinizi sergilemenizi de engelliyor. Ama bunlar geçicidir. Diliyorum çok kısa süre sonra, sadece biz de yaşamıyoruz, tüm dünya yaşıyor; bunları aşacağız. Çok daha güzel günlerde vatandaşlarımızla iç içe olacağız” diye konuştu.

“Bizi aydınlatacak en büyük enerji kaynağının sanattan geleceğini düşünüyorum”

Başkan Seçer, sanatın her alanını önemsediğini vurgulayarak, “Bizi aydınlatacak, bize barışı, huzuru, kardeşliği getirecek en büyük enerji kaynağının sanattan geleceğini düşünüyorum. Bu sizin yaptığınız sanat tiyatrodur, bir başka disiplindir, bir başka alandır ama bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman ben şuna inanıyorum; sanatçılar çok özel ruhlu insanlar, çok özel insanlar. Bunu biliyorum. Bir sanatçı değilim ama bunun farkındayım. Onun için sizi önemsiyorum. Sizleri de gerçekten, kalbi söylüyorum, çok da seviyorum. Her zaman iç içe olacağız, beraber olacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Seçer, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger’e, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak’a ve Şehir Tiyatrosu ekibine çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.