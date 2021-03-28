Mithat ÜNAL/ ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN´in Anamur ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan virajda devrildi. TIR'da yüklü meyveler yola döküldü.
Kaza, öğle saatlerinde MersinAntalya kara yolunda meydana geldi. Antalya yönünde ilerleyen Şuayip Günar (47) yönetimindeki 33 ACG 288 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi. TIR'daki meyveler yola saçıldı. TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolu bir süre tek yönlü taraflı trafiğe kapatıldı. Meyvelerin temizlenmesi ve TIR'ın yoldan çekilmesiyle birlikte yol tekrar trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2021-03-28 17:47:10
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