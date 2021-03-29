Mersin'de araçları kara saplanıp mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'i Karaman'a bağlayan kar ve buzlanma sebebiyle kapalı ErdemliAyrancı yolunda mahsur kalan Meksikalı aile 3,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre 2'si çocuk 5 kişiden oluşan Meksikalı aile navigasyonu takip edip ErdemliAyrancı yolunu kullanarak Mersin'den Konya'ya gitmek için yola çıktı. Ancak Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafedeki 2200 rakımlı Abat Çeşmesi Mevkisi yakınlarında ailenin aracı kara saplandı. Aile telefonla ulaştığı 112 acil servisinden yardım istedi. Güzeloluk Jandarma Karakolu ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Erdemli Koordinasyon Merkezi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla 3.5 saatte mahsur kalan Meksikalı aileye ulaşıldı. Ailenin aracı iş makinesiyle çekilerek saplandığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan aile fertleri bir süre jandarma karakolunda misafir edildi.

Bölgede navigasyonu izleyen sürücülerin zaman zaman kapalı yola girerek kar ve buzlanma sebebiyle mahsur kaldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.