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Mersin'de kırsal mahallerin grup yollarının sıkıntıları çözülüyor

İHA

Mersin'de kırsal mahallerin grup yollarının sıkıntıları çözülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan 2019’dan bu yana 493 kilometrelik sathi asfalt kaplama çalışması yaptı. Çoğunlukla kırsal mahallelerde yapılan yol çalışması, Mersinli üreticiye umut oldu. Grup yollarında yapılan asfalt çalışmasıyla kırsal mahalleler arasında köprü kuruldu ve üreticilere merkeze rahat ulaşımın ‘yolu’ açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesi’ne yaptığı bir ziyarette kırsal mahalle yollarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Bizim sorumluluğumuzda olan yerleri eğer bozuksa bizim yapmamız lazım. Hiç yapılmamışsa yeni yol açmamız lazım. Rahat seyahat edilebilir bir yol haline getirmemiz lazım. Çünkü buralar üretici bölgeler. Meyvesebze hassastır. Traktörün üzerinde, pikabın üzerinde, kamyonun, kamyonetin üzerinde o malı götürürken hoşafı çıkmaması için düzgün yol olacak. Arazi yolları en büyük sorun. Kırsalda yol konusu bizim için öncelikli ve son birkaç aydır da çalışmalar çok güzel gidiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Mut’un mahalleleri Karaman’a artık daha ‘yakın’
Tarsus’tan Anamur’a kadar kentin her noktasındaki üreticiler 24 ayda yapılan çalışmaların meyvesini toplamaya başladı. Zeytin, sofralık kayısı ve erik üretimiyle Türkiye’nin gözde ilçelerinden birisi olan Mut’un mahallerini Karaman’a bağlayan grup yollarında gerçekleştirilen asfalt çalışmaları, Mutlu üreticilerin ürünlerini İç Anadolu’ya kısa yoldan ulaştırmasına destek sağladı. Göksu Mahallesi grup yolunda 6 kilometre, NarlıdereKaraman yolunda 11 kilometre, YıldızToplucaHacınuhlu Mahalleleri grup yolunda 4 kilometre, Gençali Mahalle yolunda 2 kilometre ve Kızılalan Mahalle yolunda 1,3 kilometre olmak üzere toplam 24,3 kilometre yol asfaltlandı. Narlıdere Mahalle Muhtarı Hacı Ali Kahraman, Karaman’a ulaşırken kat edilen 50 kilometrelik yolun Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sayesinde 20 kilometre kısaldığını söyledi.
‘Şeftali cenneti’ olarak adlandırılan Mezitli İlçesi Tepeköy Mahallesi’ndeki üreticiye de İç Anadolu’nun kapıları açıldı. Yolda hasar görme riski yüksek meyvelerden biri olan şeftalinin Tepeköy’den İç Anadolu’ya ulaşımı kolaylaştı. Büyükşehir, 12 kilometrelik yol çalışmasıyla Tepeköy’ü önce Erdemli’ye oradan da Karaman’a bağladı. Bu sayede kent merkezinin kuzeyinde yer alan Tepeköy’de yaşayan üreticiler güneye inme mecburiyetinde kalmadan kuzey istikametinden ürünlerini iç pazara rahatça ulaştırabiliyor.

Tarsus’un mahalle grup yolları artık daha konforlu
İncirden üzüme kadar tarım alanında zengin ürün çeşitlerine sahip Tarsus’un da kırsal mahallerindeki grup yolları 2020 yılı içerisinde daha konforlu hale kavuştu. Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta PirömerliBoztepe grup yolunda, KefeliÇöplüYaramış grup yolunda, Karabucak ormanı içinden geçen YeşiltepeÖzel Bahşiş grup yolunda, Çamlıyayla’da ise Talıç, Ulumeres ve Ergene yolu ve daha pek çok noktada asfaltlama için mesai harcadı. TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Tarsus’un tarihinde görmediği kadar asfaltlama çalışması gördüğünü vurguladı.

Silifke kırsalındaki bazı yollar ilk kez asfalta kavuştu
Silifke’de ise yıllarca görmezden gelinmiş pek çok yol ilk kez asfalta kavuştu. Tarımsal üretimde önemli bir role sahip Çaltıbozkır Mahallesi’ndeki 4,6 ve BayındırSeyranlık Mahalleleri arasındaki 5,1 kilometrelik yollar da tarihinde ilk defa asfaltla buluştu. Uzun yıllardan bu yana ilk kez dökülen asfalt, Yörükler’in umudunu yeşertti. Çaltıbozkır Mahallesi’ndeki 4,6 kilometrelik yol, 270 hanede yaşayan buğday, arpa ve nohut üreticileri için önemli bir geçiş güzergâhı oluşturdu. Çaltıbozkır Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı, daha önce ambulansın dahi giremediği yolun en çok tarım arazilerine ulaşımda kullanıldığını söyledi.

Aydıncık’taki üreticilerin 10 yıllık özlemi sona erdi
Kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarının bir örneği Aydıncık ilçesi Yeniyörük ve Teknecik Mahallelerini birbirine bağlayan grup yolundaki 10,5 kilometrelik asfalt çalışması oldu. Yarmasu, Bereket ve İshaklar Mahallelerine gitmek isteyen vatandaşlar, önceden Gülnar merkeze uğramak zorunda iken, yapılan grup yolu çalışması ile ilçe merkezine uğramadan gidecekleri mahalleye ulaşma imkânı buldu. Yapılan asfalt çalışması ile yol kullanıma elverişli bir hale gelirken, bölgede ceviz ve badem üretimi yapan üreticilerin de yüzü güldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar, 10 yıldır özlem duydukları düzgün ve kullanışlı yola kavuştuklarını vurguladı.

Erdemli’deki üreticilerin yol özlemi on yıllar sonra sona erdi
Özellikle yoğun limon üretimiyle Türkiye’de adından sıkça söz ettiren Erdemli ilçesinin kırsalındaki mahalleleri birbirine bağlayan birçok yol yeni asfalta kavuştu. Erdemli’nin üreticileri yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de yapılan yolların birçoğunu yerinde görüp inceledi. Onlardan bir tanesi Aslanlı, Koramşalı ve Çerçili’yi birbirine ve ilçe merkezine bağlayan 13 kilometrelik yoldaki genişletme ve çift kat asfalt kaplama çalışmaları oldu. 1963 yılından bu yana şartları iyileştirilmeyen 13 kilometrelik yolda gerçekleştirilen çalışma sayesinde geçimini tarım ile sağlayan üreticiler şehir merkezine rahatlıkla ulaşım sağlamaya başladı. Başkan Seçer, yaptığı incelemede 2021 ve 2022 yıllarında Erdemli’nin yollarına 62 bin ton asfalt dökülmesinin planlandığını söyledi.
Büyükşehir, 2021 yılının ilk aylarında Erdemli ilçesindeki toplam 8 kilometrelik yolda genişletme ve asfalt çalışması yaptı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın Erdemli sorumlusu Emrah Erdoğan, planlanan altyapı çalışmaları tamamlandığında yolun kalan kısmının da asfaltlanacağını söyledi. Yapılan yol sayesinde yaklaşık 3 bin nüfusa sahip iki mahallede yaşayan, domates, limon, muz ve örtü altı üzüm üreticileri ürünlerinin artık en az hasarla merkeze ulaşacağını belirtti.
Büyükşehir Belediyesi Anamur Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Anamur ilçesinde 7 mahallenin kullandığı grup yolunu daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek üzere yolun 16 kilometrelik kısmında genişletme ve iyileştirme çalışmalarını başlattı. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Güneybahşiş, Akine, Çaltıbükü, Kılıç, Sugözü, Boğuntu ve Çukurabanoz mahallelerinin kullandığı grup yolunun tamamlanması ile vatandaşlar, hayvansal ve tarımsal ürünlerini piyasaya sunmak için artık daha güvenli bir yola kavuşacak. Çalışmaların süratle sürdürüldüğü yolun yakın zamanda asfalta hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Anamur’da 7 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda tarihi çalışma
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anamur’da 7 mahalleyi birbirine bağlayan ve Ermenek üzerinden Karaman’a bağlantı sağlayan grup yolunda da tarihi bir çalışma gerçekleştiriyor. Hem 7 mahalle sakinlerinin hem de Karaman’dan Anamur’a gelen vatandaşların kullandığı ve bölgedeki muz ve çilek üreticileri için hayati önem taşıyan grup yolunda, 1966 yılından bu yana gerçekleştirilmeyen iyileştirme çalışmaları Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde hayata geçiriliyor. Güneybahşiş, Akine, Çaltıbükü, Kılıç, Boğuntu, Sugözü, Çukurabanoz ile AnamurErmenek karayoluna bağlanan yaklaşık 46 kilometrelik grup yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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