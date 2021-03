"Aynamdaki Gölgeler" sahnelendi

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından yazıp sahnelenen ‘Aynamdaki Gölgeler’ oyunu seyirciyle buluştu.

Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının Dünya Tiyatrolar Gününe özel sahnelediği ‘Aynamdaki Gölgeler’ oyununa tiyatroseveler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonu’nda pandemi kurallarına uygun olarak seyircisini ağırlayan Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, oyundaki performanslarıyla tam not aldı. Çağlar Ekinci’nin Volkan Güneri ve Veli Polat’ın hikayelerinden esinlenerek yazıp yönettiği oyunda meslek hayatı babası tarafından yönlendirilen bir adamın psikoloğu ile yaşadığı diyalog anlatıldı. Tek perdelik oyunda, farklı bir denemeye de imza atıldı. Yerli ve yabancı on farklı yazarın oluşturduğu karakterler oyunun akışı içinde belirdi ve ortaya on oyundan oluşan bir kolaj çıktı.

Yenişehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Deniz Özen, oyuna gösterdikleri ilgiden dolayı sanatseverlere teşekkür ederek, “Gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz, bu salonda olmayı, bu günleri yaşamayı çok özledik. İnşallah daha sağlıklı günlerde daha güzel etkinliklerde buluşuruz. Atatürk Kültür Merkezi çalışanlarına ve Yenişehir’i kültür sanatın başkenti yapma gayesi ile çalışan sanatçının büyük destekçisi Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

