Tarsus Belediyesi 3 günde 51 hizmet ve projenin açılışını yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesi 3 günde 51 hizmet ve projenin açılışını yapacak

İHA

Tarsus Belediyesi 3 günde 51 hizmet ve projenin açılışını yapacak

– Tarsus Belediyesi, 3 günde 51 hizmet ve projenin açılışını gerçekleştirecek. Açılışı yapılacak hizmetler arasında Halk Market, sergi salonu, doktor muayene odaları, okuma salonları, muhtar odaları ve misafirhanelerle park ve yeşil alanlar bulunuyor.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Haluk Bozdoğan’ın öncülüğünde, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin koordinesinde, belediye çalışanlarının özverili çalışmalarıyla yapımları tamamlanıp halkın hizmetine sunulacak olan Halk Market, sergi salonu, doktor muayene odaları, okuma salonları, muhtar odaları ve misafirhanelerin açılışları 3 gün içerisinde yapılacak. Bu açılışlara ek olarak düzenlemeleri tamamlanan park ve yeşil alanların halkın hizmetine sunulmasıyla birlikte 51 adet hizmetin açılışları gerçekleştirilmiş olacak.

“Şehrimizi hizmetlerle donatacağız”
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, açılışlara ilişkin yaptığı açıklamada, Tarsus’u mevcut konumundan daha ileri seviyelere taşımak için göreve talip olduklarını ifade etti. Bozdoğan, “Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çetin bir mücadeleye girdik. Önce belediyenin aksayan yönlerini tespit edip ona göre planlamalar yaptık. Bu planlama ve tasarruf tedbirleri ile birlikte hizmet dönemimizin ilk yılında belediyemizi borçlu halden kurtarmak için çalışmalara yoğunluk verdik. Bu tedbirler sayesinde müsriflikten kaçınıp doğru harcama politikası ile bir sene içerisinde belediyeyi borçlarından arındırıp kar eden bir belediye durumuna getirdik. Türkiye’de borçsuz ve kasasında parası olan ender belediyeler arasında olmaktan gurur duyuyoruz. İlk yıl hizmet yılımızda bizi eleştiren elbette oldu, ancak belediyenin borçluluğundan ötürü ihale yapamaz durumdaydık. Bu durumdayken ne asfalt alabildik ne de ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri. Şimdi durum eksiden artıya geçti. Halkımızın daha ferah şekilde yaşam sürebileceği, daha güzel yollarda seyahat edebildiği, yeşil alan ve parklarında cıvıl cıvıl çocuk seslerinin geldiği, şehrimizin kültürel ve tarihi geçmişine ışık tutacak projelerin geliştirildiği, sanat ve eğitimin sorunsuzca sürdürüldüğü bir kent hayalimizi gerçekleştirecek güce sahip olmanın mutluluğuyla birlikte bu gururu yaşıyoruz. ‘Biz daha yeni başlıyoruz’ diyerek şehrimizin tüm sorunlarını ortadan kaldıracak hamleleri yapmak için sabırsızlanıyoruz. Tabir yerinde ise şehrimizin röntgenini çektik. Çürüyen, eskiyen, aksayan ve şehre yakışmayan her ne varsa ortadan kaldırıp, yerlerine yeni ve modern hizmetleri inşa edeceğiz. Bunu yaparken muhtarlarımız başta olmak üzere halkımızın isteklerini de dikkate alarak, onların istekleri doğrultusunda çalışmalar yürüteceğiz ve şehrimizi hizmetlerle donatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akkuyu NGS'nin 1'nci güç ünitesi için pasif kor su basma sistemi üretimine başlandı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin 1'nci güç ünitesi için pasif kor su ...
Erdemli´de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
YEREL HABERLER Erdemli´de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
Başkan Bozdoğan, Tarsus’un il olma hayalini yeniden gündeme taşıyor Bozdoğan: “346 bin yerli nüfusun, 60 bin Suriyelinin yaşadığı bir kentin il olmaması büyük bir handikap. Bu anlamda hala benim girişimlerim var”
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, Tarsus’un il olma hayalini yeniden ...
ADASO yönetiminden Model Fabrikada inceleme
YEREL HABERLER ADASO yönetiminden Model Fabrikada inceleme
"Aynamdaki Gölgeler" sahnelendi
YEREL HABERLER "Aynamdaki Gölgeler" sahnelendi
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig'e çıktı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, ...
‘Bir Tutam Mutluluk’ projesi ile çocukların yüzü gülüyor
YEREL HABERLER ‘Bir Tutam Mutluluk’ projesi ile çocukların yüzü ...
Mersin'de kırsal mahallerin grup yollarının sıkıntıları çözülüyor
YEREL HABERLER Mersin'de kırsal mahallerin grup yollarının ...
Mersin'de "Anne Taksi" hizmeti Projeyle anne ya da anne adayları ihtiyaç duyduğu sağlık kuruluşuna ulaştırılıyor, kendilerine refakat ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'de "Anne Taksi" hizmeti Projeyle anne ya da ...
Mersin'de araçları kara saplanıp mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de araçları kara saplanıp mahsur kalan ...
Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın (2)
YEREL HABERLER Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın (2)
Anamur'daki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Anamur'daki yangın kontrol altına alındı
Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu
Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın
YEREL HABERLER Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın
Mersin'de TIR devrildi; meyveler yola saçıldı
YEREL HABERLER Mersin'de TIR devrildi; meyveler yola saçıldı
Mersin'de muz sarartma tesisinde yangın
YEREL HABERLER Mersin'de muz sarartma tesisinde yangın
Tarsus'ta 30 ton saman kül oldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta 30 ton saman kül oldu
Mut eriği Rusya ve Dubai'ye gönderiliyor
YEREL HABERLER Mut eriği Rusya ve Dubai'ye gönderiliyor
Kucaklarında çocukları ile okuma yazma öğreniyorlar
YEREL HABERLER Kucaklarında çocukları ile okuma yazma öğreniyorlar
Başkan Gültak, ödüllü demirci ustası kadını atölyesinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Gültak, ödüllü demirci ustası kadını ...
Mersin'de 'Ölümü ardında gezdirenler' oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Mersin'de 'Ölümü ardında gezdirenler' oyunu ...
Kucaklarında bebekleriyle okuma-yazma öğreniyorlar Mersin'de çoğunluğu tarım arazilerinde çalışan kadınlar, kucaklarında çocuklarıyla katıldıkları kurslarda okuma-yazma öğreniyor
YEREL HABERLER Kucaklarında bebekleriyle okuma-yazma ...
3 gün sonra bulunan Ege, geceyi arkadaşının evinde geçirdi
YEREL HABERLER 3 gün sonra bulunan Ege, geceyi arkadaşının evinde ...