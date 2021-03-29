Akdeniz’de spor salonları dezenfekte ediliyor

– Akdeniz Belediyesi mobil dezenfekte ekipleri, yeni normalleşme çerçevesinde yeniden açılan spor salonlarını korona virüs salgınına karşı dezenfekte etti.

Akdeniz Belediyesi, salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı başlattığı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mobil ilaçlama ekipleri, salgına karşı ülke genelinde başlatılan seferberlik kapsamında, bugüne dek aralarında hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları, okullar, camiler ve Kur’an kursları, liman, hal, serbest bölge, depo ve antrepolar, balıkçı barınakları ile kamu ve özel kurumları ile konutların da yer aldığı binlerce noktayı ilaçladı.



Spor salonları ilaçlanıp dezenfekte edildi

Pandemi ile mücadele kapsamındaki yeni normalleşme adımları kapsamında, spor salonları da yeniden vatandaşların hizmetine açıldı. Bunun üzerine harekete geçen Akdeniz Belediyesi mobil ilaçlama ekipleri, salgınla mücadele amacıyla ilçe sınırlarında bulunan spor salonlarında kapsamlı dezenfekte çalışmaları başlattı. Koruyucu ekipmanlar giyen ekipler; spor salonlarında bulunan ortak kullanım alanlarının yanı sıra spor aletleri ile tüm malzemeleri, kondisyon aletlerini, ringleri, minderleri soyunma odaları, banyo, tuvalet ve lavaboları ilaçlayıp, virüse karşı dezenfekte etti.

Salon işletmecileri ile spor yapmaya gelen vatandaşlar, Akdeniz Belediyesine ve salgına karşı ilaçlama yapan ekiplere teşekkür etti.

Akdeniz Belediyesi mobil ilaçlama ekiplerinin korona virüs salgınına karşı mücadeleye ilçe genelinde aralıksız devam edecekleri bildirildi.

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