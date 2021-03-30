Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silifke’de açıkta çilek hasadı başladı Hasadı yapılan çilekler, kilosu 10 liradan Rusya’ya ve Irak’a ihraç ediliyor Bu yıl Silifke'de 70 bin ton çilek rekoltesi bekleniyor

İHA

Silifke’de açıkta çilek hasadı başladı Hasadı yapılan çilekler, kilosu 10 liradan Rusya’ya ve Irak’a ihraç ediliyor Bu yıl Silifke'de 70 bin ton çilek rekoltesi bekleniyor

Mersin’in Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çilekler, kilosu 10 liradan Rusya’ya ve Irak’a ihraç ediliyor. Bu yıl Silifke'de 70 bin ton çilek rekoltesi bekleniyor.
Mersin’in meyve üretim merkezi konumundaki Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çilekler, Rusya ve Irak’a ihraç ediliyor. Türkiye’de birçok meyvenin ilk hasadının yapıldığı yer olmasıyla dikkat çeken Silifke’de çilek üretimi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
Açık alanda yapılan üretim çok sayıda kişiye istihdam sağlarken, Aralık ayından bu yana hasadın sürdüğü seralardan toplanan ürünler yurdun çeşitli noktalarına ulaştırılıyor.
Ürünlerin toplanıp getirildikten sonra yurt içi ve yurt dışına gönderildiği Atayurt Hal Tesisleri’nde de hareketlilik var.
Silifke’de 20 bin dönüm araziden 70 bin ton çilek rekoltesi beklediklerini belirten Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, “Bunun bin dönümünü topraksız tarım ile, 3 bin dönümünü örtü altında, geriye kalanını ise açıkta üretiyoruz. Şu an açık alanda çilek hasadı başladı. İhracat başlayınca talep de arttı. Fiyatlarımız da buna bağlı olarak bir miktar artış gösterdi. Çilek iç piyasada 8 lira kuruştan, Rusa ve Irak’a ihracatta ise çileğimizi 10 liradan gönderiyoruz. Çiftçilerimiz fiyattan memnun. Çilek hasadımız Mart ayında başladı, Haziran ayının sonuna kadar devam edecektir” dedi.
Türer, çileğin ekonomiyi canlandırdığını belirterek, “Silifke’de 3 bin aile çilek üretimi yapıyor. Çileğin dikiminden budanmasına, bakımından hasadına kadar olan 10 aylık süreçte de 10 bin kişi bu işte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin en büyüklerinden Mersin Millet Bahçesi tamamlandı Üç bölümden oluşacak ve iki bölümünün toplam alanı 117 bin metrekare olan ve 2 bin 300 ağaç dikilen Mersin Millet Bahçesi, artık açılış için gün sayıyor AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz: “Şehrin merkezinde muazzam bir ormana, yeşil alana kavuşacağız”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyüklerinden Mersin Millet Bahçesi ...
Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı
Mersin'de PKK/KCK operasyonuna 7 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonuna 7 tutuklama
Akdeniz’de spor salonları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de spor salonları dezenfekte ediliyor
Toroslar Belediyesinden çiftçiye atölye desteği
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden çiftçiye atölye desteği
Erdemli'de tarım arazilerine giden yollar iyileştiriliyor
YEREL HABERLER Erdemli'de tarım arazilerine giden yollar ...
Tarsus Belediyesi 3 günde 51 hizmet ve projenin açılışını yapacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi 3 günde 51 hizmet ve projenin ...
Akkuyu NGS'nin 1'nci güç ünitesi için pasif kor su basma sistemi üretimine başlandı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin 1'nci güç ünitesi için pasif kor su ...
Erdemli´de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
YEREL HABERLER Erdemli´de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
Başkan Bozdoğan, Tarsus’un il olma hayalini yeniden gündeme taşıyor Bozdoğan: “346 bin yerli nüfusun, 60 bin Suriyelinin yaşadığı bir kentin il olmaması büyük bir handikap. Bu anlamda hala benim girişimlerim var”
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, Tarsus’un il olma hayalini yeniden ...
ADASO yönetiminden Model Fabrikada inceleme
YEREL HABERLER ADASO yönetiminden Model Fabrikada inceleme
"Aynamdaki Gölgeler" sahnelendi
YEREL HABERLER "Aynamdaki Gölgeler" sahnelendi
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig'e çıktı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, ...
‘Bir Tutam Mutluluk’ projesi ile çocukların yüzü gülüyor
YEREL HABERLER ‘Bir Tutam Mutluluk’ projesi ile çocukların yüzü ...
Mersin'de kırsal mahallerin grup yollarının sıkıntıları çözülüyor
YEREL HABERLER Mersin'de kırsal mahallerin grup yollarının ...
Mersin'de "Anne Taksi" hizmeti Projeyle anne ya da anne adayları ihtiyaç duyduğu sağlık kuruluşuna ulaştırılıyor, kendilerine refakat ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'de "Anne Taksi" hizmeti Projeyle anne ya da ...
Mersin'de araçları kara saplanıp mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de araçları kara saplanıp mahsur kalan ...
Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın (2)
YEREL HABERLER Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın (2)
Anamur'daki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Anamur'daki yangın kontrol altına alındı
Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu
Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın
YEREL HABERLER Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın
Mersin'de TIR devrildi; meyveler yola saçıldı
YEREL HABERLER Mersin'de TIR devrildi; meyveler yola saçıldı
Mersin'de muz sarartma tesisinde yangın
YEREL HABERLER Mersin'de muz sarartma tesisinde yangın