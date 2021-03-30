Muharip Gaziler Derneğinde Yuvarlakoğlu güven tazeledi

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Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şubesinin 17. Olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Mevcut başkan Rasim Yuvarlakoğlu 5. kez başkan seçildi.

Emekliler Derneği lokalinde yapılan kongrede başkanlığı Rasim Yuvarlakoğlu getirilirken, yönetimde asil üye olarak İbiş Demircan, Necmettin Önal, Cehdi Cocalak ve Duran Sarıkef yer aldı. Denetim kuruluna Yakup Şanlı, Eyüp Tanrıverdi, Ramazan Bağan seçildi. Duran Sarıkef ayrıca Ankara delegesi olarak seçildi.

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