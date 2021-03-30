Halk Kart mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığı Halk Kartın mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği Halk Kart ile hem vatandaşların mutfağına hem de bakkal ve yerel marketlere katkı sunuyor. Bu kapsamda, mart ayında Halk Kart sahibi 12 bin 253 kişinin hesabına 100 ve 180 liralık bakiyeler olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 380 lira yüklendi. Kart sahibi vatandaşlar, Halk Kartlarını anlaşmalı olan bakkal ve yerel marketlerde kullanabiliyor. Gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, market listesine Büyükşehir Belediyesinin mersin.bel.tr web adresindeki duyurular kısmından ulaşabiliyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.