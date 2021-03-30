Mersin’de kırmızı çizgili yaya geçitleri dönemi başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında 40 noktadaki yaya geçitlerinin ortasına kırmızı şerit çizdi. Ayrıca kentteki reklam panoları ve billboardlarda “30 Mart’ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” yazılı mesajlar yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında 4 merkez ilçedeki 40 noktanın yaya geçitlerine kırmızı şerit çizdi. 30 Mart sabahından itibaren Mersinliler yaya geçitlerinde kırmızı çizgileri, reklam panolarında ise “Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” mesajını görerek güne başladı.



“Işıksız yaya geçitlerimize kırmızı çizgilerimizi çekiyoruz”

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli ekipler; merkez Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinde toplam 40 noktada 29 Mart gecesi çalışmalara başladı. Saat 21.00’de sokağa çıkma yasaklarının başlamasıyla birlikte işe koyulan ekipler, yaya geçitlerinin ortasındaki şeridi kırmızıya boyadı.

Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Doğan Tuncay, yapılan çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“2019 senesinde İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu ‘Önce Yaya Projesi’nin uzantısı olarak 2021 yılında ‘Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz’ projesi kapsamında bu gece Mersinimizin 4 ilçesinin 40 ayrı noktasında ışıksız yaya geçitlerimize kırmızı çizgilerimizi çekiyoruz. Diğer ilçelerde de uygulanıyor ama biz 4 merkez ilçede uygulama yapıyoruz. Vatandaşlarımız kırmızı çizginin ne anlama geldiğini billboardlarda gördüler ama sabah uyandıklarında yaya geçitlerini de görmüş olacaklar.”

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