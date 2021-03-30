Bozdoğan: “82 milyon lira cari açıktan 32 milyon lira cari fazlaya ulaştık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozdoğan: “82 milyon lira cari açıktan 32 milyon lira cari fazlaya ulaştık”

İHA

Bozdoğan: “82 milyon lira cari açıktan 32 milyon lira cari fazlaya ulaştık”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tahakkuk etmeyenlerle birlikte 144 milyon lirayı bulan borçla devraldıkları belediyeyi bugün cari fazlası olan bir belediye haline getirdiklerini söyledi. Bozdoğan, “82 milyon lira cari açıktan bugün 32 milyon lira cari fazlaya ulaştık. Şu an biz cari fazlalığı olan belki de Türkiye’de tek belediyeyiz” dedi.
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, görevi devraldıkları Mart 2019 tarihinden itibaren uyguladıkları tasarruf önlemleriyle bugün geldikleri noktayı İHA muhabirine anlattı. Belediyeyi devraldıklarında çok büyük bir borç bulunduğunu belirten Başkan Bozdoğan, “O tarihte belediyenin 97 milyon lira net borcu vardı ama tahakkuk etmeyenlerle birlikte 144 milyon lirayı buluyordu. Cari açık 82 milyon liraydı. Şu an 32 milyon lirayı bulan cari fazlalığımız var. 82 milyon lira cari açıktan bugün 32 milyon lira cari fazlaya ulaştık. Şu an biz cari fazlalığı olan belki de Türkiye’de tek belediyeyiz. Bu, bir belediyenin hem tasarruf anlamında hem de yatırımları bilinçli bir şekilde yapmasından kaynaklanan bir başarı” diye konuştu.

“Vatandaşın parasını faize veremem”
Önceki dönemlerde yüksek faiz oranlarıyla para çekildiğini gördüklerini dile getiren Bozdoğan, “Geçmiş dönemlere baktığımızda 2,64 faizle çekilen para vardı. Yaklaşık 38 milyon lira parayı 2,05’ten çekmişler, 2,64’ten çekmişler. Burada benim en sevindiğim nokta şu; bunların her birini yapılandırmaya, indirime götürdük. Burada bir gerçek var; para vatandaşın parası. Ben o vatandaşın parasını tutup da faize veremem” ifadelerini kullandı.

“Yakıttan yüzde 40 tasarruf sağladık”
Uyguladıkları tasarruf önlemleriyle birçok alanda israfı önlediklerini vurgulayan Bozdoğan, “Mesela başkan yardımcılarına özel araç tahsis edilmiş, kiralanmış, müdürlere araç kiralanmış. Biz havuz sistemine geçtik, hepsini geri gönderdik, kimin ihtiyacı varsa telefon açıyor, arabası gidiyor ve gideceği yere götürüyor. Ama herkesin özel arabası olmadı, müdürlerin özel arabası olmadı. Bu, bize yakıt olarak da yüzde 40’a inen tasarruf oldu ki, yüzde 40 inanılmaz bir rakam” şeklinde konuştu.

“Yapmamız gereken tek bir gerçek var; halkın parasını iyi kullanmak”
“Bu para halkın vergisiyle İller Bankasından gelen para” diyen Bozdoğan, bu paranın iyi kullanılmasının hem halka hizmeti artıracağının hem de belediyeye artı gelir sağlayacağının altını çizdi. Bozdoğan, “Tabi kaynaklarını da çok iyi kullanırsan, belediyeye artı gelirleri ortaya koyarsın. Ama asıl olan; o paranın kimin olduğunu bildiğin zaman daha dikkatli davranırsın. O para benim param değil. O para bizim belediyede yönetimdeki insanların da parası değil. Sadece bizim yapmamız gereken tek bir gerçek var; halkın parasını iyi kullanmak, hizmet babında insanlara eşit bir şekilde götürebilmek. Hem tasarruf hem de doğru yatırımlara yöneldik ve 32 milyon lira cari fazlaya ulaştık. Söz verilmiş ne varsa biz devamını da getirdik. Mesela biz 2 yılda 4 tane cami bitirdik. ‘Taziye evleri’ dediler, taziye evlerini de yaptık. Biz geçmişle kavga etmek istemedik. Geçmişle bugünü kavga ettirip de yarınları kaybetmek benim işime gelmez. Birileriyle siyaseten kavga etmek, halkı o siyasetin içine gömmek demektir. Ben her konuşmamda şunu söyledim; halk siyasetin üzerindedir. Keşke halkı yalnız bıraksalar, keşke halka siyasetle algıyla gitmeseler. Halk doğru olanı zaten buluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılmaz: "Toroslar Belediyesi olarak çevik belediyecilik anlayışını benimsiyoruz"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Toroslar Belediyesi olarak çevik ...
Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye destek veriyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye ...
Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli tekvandocuların hedefi olimpiyatlar Onur Kaan Sarıbudak ve Abdurrahman Çakmakçı, günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor Sporcular, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor
YEREL HABERLER Ağabeylerini yenerek madalya kazanan milli ...
Mersin’de kırmızı çizgili yaya geçitleri dönemi başladı
YEREL HABERLER Mersin’de kırmızı çizgili yaya geçitleri dönemi ...
Halk Kart mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı
YEREL HABERLER Halk Kart mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı
Muharip Gaziler Derneğinde Yuvarlakoğlu güven tazeledi
YEREL HABERLER Muharip Gaziler Derneğinde Yuvarlakoğlu güven ...
Büyükşehir Belediyesi, ‘Mobil Kuaför’ ile kırsalda 2 bin kişiye hizmet verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, ‘Mobil Kuaför’ ile kırsalda 2 ...
Silifke’de açıkta çilek hasadı başladı Hasadı yapılan çilekler, kilosu 10 liradan Rusya’ya ve Irak’a ihraç ediliyor Bu yıl Silifke'de 70 bin ton çilek rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Silifke’de açıkta çilek hasadı başladı Hasadı yapılan ...
Türkiye’nin en büyüklerinden Mersin Millet Bahçesi tamamlandı Üç bölümden oluşacak ve iki bölümünün toplam alanı 117 bin metrekare olan ve 2 bin 300 ağaç dikilen Mersin Millet Bahçesi, artık açılış için gün sayıyor AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz: “Şehrin merkezinde muazzam bir ormana, yeşil alana kavuşacağız”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyüklerinden Mersin Millet Bahçesi ...
Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı
Mersin'de PKK/KCK operasyonuna 7 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonuna 7 tutuklama
Akdeniz’de spor salonları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de spor salonları dezenfekte ediliyor
Toroslar Belediyesinden çiftçiye atölye desteği
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden çiftçiye atölye desteği
Erdemli'de tarım arazilerine giden yollar iyileştiriliyor
YEREL HABERLER Erdemli'de tarım arazilerine giden yollar ...
Tarsus Belediyesi 3 günde 51 hizmet ve projenin açılışını yapacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi 3 günde 51 hizmet ve projenin ...
Akkuyu NGS'nin 1'nci güç ünitesi için pasif kor su basma sistemi üretimine başlandı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin 1'nci güç ünitesi için pasif kor su ...
Erdemli´de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
YEREL HABERLER Erdemli´de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
Başkan Bozdoğan, Tarsus’un il olma hayalini yeniden gündeme taşıyor Bozdoğan: “346 bin yerli nüfusun, 60 bin Suriyelinin yaşadığı bir kentin il olmaması büyük bir handikap. Bu anlamda hala benim girişimlerim var”
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, Tarsus’un il olma hayalini yeniden ...
ADASO yönetiminden Model Fabrikada inceleme
YEREL HABERLER ADASO yönetiminden Model Fabrikada inceleme
"Aynamdaki Gölgeler" sahnelendi
YEREL HABERLER "Aynamdaki Gölgeler" sahnelendi
Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de karda mahsur kalan Meksikalı aile ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig'e çıktı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, ...
‘Bir Tutam Mutluluk’ projesi ile çocukların yüzü gülüyor
YEREL HABERLER ‘Bir Tutam Mutluluk’ projesi ile çocukların yüzü ...