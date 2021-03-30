Çukurova Basketbol galibiyet istiyor



MERSİN, (DHA) Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off ikinci maçında yarın sahasında oynayacağı Nesibe Aydın GSK maçını kazanarak, seride durumu eşitlemek istiyor.

Turuncu-lacivertli ekip, son antrenmanını Başantrenör Olcay Orak yönetiminde maçın oynanacağı Servet Tazegül Spor Salonu'nda yaptı. Isınma ve esneme hareketlerinin ardından taktik ve şut ağırlıklı bir idman gerçekleştiren Mersin temsilcisinde, oyuncuların hırsı dikkat çekti.

'OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'

İlk maçta yapılan kolay top kayıplarının mağlubiyette etkili olduğunu dile getiren Orak, "İlk maçı, hatalarımızdan ders almak kaydıyla geride bıraktık. Hem defans hem de ofanstaki yanlışlarımızı düzeltebildiğimiz takdirde yarınki maçta galip gelmememiz için bir neden yok. Bize yakışanı yapıp, son saniyeye kadar savaşacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanarak seride eşitliği yakalamak istiyoruz" dedi.

Çukurova Basketbol Kulübü, yarın saat 16.30'da başlayacak müsabakayı kazanması halinde, 3 Nisan Cumartesi günü Ankara'da rakibiyle yeniden karşılaşacak. Tur atlayan taraf, play-off yarı finalinde Galatasaray-BOTAŞ eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-03-30 13:21:15



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