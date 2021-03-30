Mersin'de kök hücre kampanyası Mersin Büyükşehir Belediyesince, kök hücre bekleyen başta 5 yaşındaki lösemi hastası Toprak Sami olmak üzere tüm hastalara umut olmak için kampanya başlatıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Vatandaşlarımızı kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kök hücre bekleyen başta 5 yaşındaki lösemi hastası Toprak Sami olmak üzere tüm hastalara umut olmak için kampanya başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 3031 Mart’ta Atatürk Caddesi Taş Bina yanında kurulan stantlarda 10.0017.00 saatleri arasında bağışçı kabul edilecek. 1 Nisan’da Akbelen Mezarlığı karşısında bulunan MESKİ Teknik Hizmetler Binası önünde kurulacak stantlarda, 10.0016.00 saatleri ve yine aynı gün Özgecan Aslan Meydanında kurulacak olan stantlarda ise saat 10.0018.00 saatleri arasında işlemler gerçekleştirilecek.



“Vatandaşlarımızı Türk Kızılayına kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşi Meral Seçer ile birlikte kan bağışında bulundu. Kan ve kök hücre bağışının önemine dikkat çeken Seçer, tüm Mersinlileri kök hücre bağışı bekleyen hastalar için Kızılay ile birlikte kurdukları merkezlere başvurarak dayanışma içerisinde olmaya davet etti.

Dünyanın çok olağanüstü şartlardan geçtiğini ifade eden Seçer, “Paylaşmak kanımızda var çok zengin bir cümle, bir kavram. Ülkemizde doğal olarak dünyanın bir parçası ve bu olumsuzluklardan etkilendi. Bugün eşimle beraber çok güzel ve kutsal bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Kan bağışında bulunduk. Hem şifa bulmak için kan ve kök hücre beklentisinde olan hastalarımız için bir umut olabilir miyiz diye Türk Kızılayımıza kan bağışında bulunduk. Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina yanında kurulan stantlarda vatandaşlarımızı Türk Kızılayına kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz” dedi.

Pandemide Mersin’de yaşamını yitiren 19 sağlık çalışanını da saygıyla anan Başkan Seçer, “Umut ediyorum bu olumsuz dönem bir an önce geçsin. Hayat normalleşsin, dünya normalleşsin. Daha sağlıklı bir toplum haline gelelim” ifadelerini kullandı.



“Bir umut olmak için duyarlı olunması gerekiyor”

Büyükşehir Belediye personeli de başlatılan kampanyaya destek verdi. Umut olmak için sabah saatlerinde stant alanına gelen Büyükşehir Belediyesinde zabıta memuru Nazmi Yıldırım, “Kan ve kök hücre bağışı bir umut olmak için. Şifa bekleyen bir insanın derdine derman olmak için duyarlı olunması gerekiyor. Neticede biz de onların yerinde bekliyor olabiliriz. Kendimizi onların yerine koymamız lazım” diye konuştu.



“Bir çocuğun hayatına dokunabiliriz belki”

İtfaiye Dairesi Başkanlığında itfaiye eri Sevgi Çakal, “Aslında kolay bir işlem. Çocuklar için olduğunu duyunca katılmak istedim. Kan bağışında bulunduk. Eşleşirse devamında arayacaklarmış zaten. Onlara yardımcı olacağız. Bir çocuğun hayatını kurtarmak belki kısmet olur. Onun için kök hücre kan bağışında bulunduk. İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak bütün arkadaşlarımız burada. Görevde oldukları için katılamayanlar da var. Gelebilenler geldi. Ne olacağını bilmiyoruz ama bir çocuğun hayatına dokunabiliriz belki. O yüzden herkesi kan vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

İtfaiye eri Esra Bal Sezer ise “Kök hücre bağışçısı olarak buraya geldim. Eğer herhangi birine bir faydam dokunabilirse çok mutlu olurum. Uyumlu çıkarsa daha sonraki aşamalarda da neler olacak beraber bakacağız. İlk defa kök hücre bağışında bulundum” dedi.



“Başta Toprak ve kök hücre bekleyen herkes için bunu önemsiyorum”

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığında yazı işleri personeli olarak görev yapan Elif Aydın, başta Toprak Sami olmak üzere kök hücre bekleyen herkes için bir adım attığını belirterek şöyle konuştu:

"Başta Toprak, kök hücre bekleyen tüm çocuklarımız ve tüm insanlarımız için kök hücre bağışının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda ben faydalı olabilmek adına Kızılay çadırında kan bağışında bulundum. Daha sonraki süreci takip edip uygun olursa ben de bir kök hücre bağışçısı olmayı düşünüyorum. Çocuklarımıza yardımcı olmaları, onların sıkıntılarına bir çare olmaları adına insanları buraya gelip kan vermeye davet ediyorum."

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