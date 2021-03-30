Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşların öneri ve taleplerini dinleme noktasında önemsediği mahalle ziyaretleri kapsamında Camili, Yeşilova, Iğdır, Hebilli ve Esenli mahallelerini ziyaret etti. Mahallelerin eksiklerini ve ihtiyaç duyduğu hizmetleri de yerinde inceleyen Gültak, kısa sürede çözüm üreteceğini dile getirdi.

Gültak, her salı ve cuma günü gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Gültak'ın ilk durağı Camili Mahallesi oldu.

"Bu konu bir daha gündem olmayacak"

Camili Mahallesindeki açık düğün salonu ve taziye evi ile ilgili talepleri değerlendiren Gültak, bahsi geçen bölgede şahsi hisseler görüldüğünü söyleyerek, "Orada hazine ve maliye arazisi kaldığında durum çözülecek. Milli Emlaktan bize yazı geldi. İnşallah bir dahaki ziyaretimizde bu konu yeniden gündem olmayacak. Hisseler konusunda netleşmemiz gerektiği için bu sorunu çözmemiz biraz zaman aldı" dedi. Başkan Gültak, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine, Ramazan Bayramı sonrasında açık düğün salonu ile taziye evinin bitirilmesi hususunda talimat verdi.

"MESKİ genel kurulunda yine gündeme getireceğim"

Ziyaret ettiği mahallelerle ilgili olarak insanların burada gelirini çiftçilikten elde ettiğine değinen Gültak, "Su paralarının pahalı olmasından dolayı şikayetleriniz oldu. Biz bundan 34 ay önce su paralarının ucuzlatılması için Cumhur İttifakı olarak bir önerge verdik. Ancak önerge dikkate alınmadı. İnşallah bir sonraki MESKİ genel kurulunda yine bunu gündeme getireceğim. Sizler hayatınızı çiftçilikle idame ettiriyorsunuz. Bu durum sizler için çok önemli, farkındayız" diye konuştu.

Akdeniz kendi asfaltını üretmeye hazırlanıyor

Akdeniz Belediyesinin ilk kez bir asfalt plenti olacağına da değinen Gültak, "Artık asfaltımızı kendimiz üreteceğiz. Bu tesisin kurulması 15 milyon TL'ye mal oluyor. Bizim tesisi tam olarak faaliyete geçirmemiz için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediye imkanları sayesinde 20 milyon TL'nin üzerinde bir tesisi Akdeniz'e kazandırmış olacağız. Bugüne kadar hiç olmadı. İhaleye çıkıyorduk. Orada da pahalıya mal oluyordu. Bundan sonra devamlı asfaltımız olacak. Yine soğuk asfalt döken, üzerinde kombi sistemi olan kamyonumuzu da teslim aldık, yakında hizmete girmiş olacak. Bu da yaklaşık olarak 78 milyon TL maliyeti olan bir iştir. Bunu da Akdeniz'e kazandırdık. Özellikle kırsal mahallelerimizde bahçe ve köy aralarında mucur geçtiğimiz yerlere artık soğuk asfalt dökeceğiz. Daha kalıcı ve konforlu olacak" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımız kendi ayakları üstünde duruyor"

Demirci ustası kadın girişimci Fatma Kalkan'ı ziyaretini de anımsatan Başkan Gültak; "Geçtiğimiz günlerde demirci ustası bir hanımefendiyi atölyesinde ziyaret ettim. Kendisi, eşi ve kızı, üçü de demir dövüyor. Kendisi Türkiye çapında ödül almış. Biz geldiğimiz günden bugüne kadar Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile 927 kadına 3 milyon 200 bin civarında kredi vermişiz. Bu kadınlardan bir tanesi de Fatma Hanımdır. Kızı da hem metal bölümü okuyor hem de okuduğu bölümün pratiğini kendi demirci atölyelerinde yapıyor. Kadınlarımız kendi ayakları üstünde duruyor. Ne mutlu bize" dedi.

Gittiği her mahallede yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Gültak, mahalle muhtarları ile esnafların desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Talep ve önerileri dinleme noktasında, Akdeniz’de değişimi hep birlikte sağlamak adına vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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