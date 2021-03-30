Düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu

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Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde bir binanın 7'nci katından düşen cam parçaları otomobile zarar verdi. Bu sırada yolda yürüyen bir kişinin cam parçalarından saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Pazarkaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın 7´nci katında yapılan temizlik çalışması sırasında kopan cam, U.G.'ye ait 33 KCS 03 plakalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Bu sırada aracın yanından geçen bir kişinin cam parçalarından saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilde maddi hasar oluştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR

2021-03-30 17:42:16



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