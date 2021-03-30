Kaza yapan araç alev aldı, 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kazaya yapan otomobil alev aldı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 82 Evler Mahallesi D400 Karayolu AdanaMersin istikameti yeni hastane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Parmak (36) idaresindeki 06 FC 8720 plakalı araç, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı, ardından alev aldı. Kazayı görenlerin yardıma koştuğu otomobilde bulunan sürücü Mustafa Parmak ve yanındaki Doğukan Şükrü Altun (20) vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı.

Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, 112 ekipleri yaralanan 2 kişiye müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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