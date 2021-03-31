Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de galeri önündeki lüks otomobilin 50 bin TL değerinde farlarını çalan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Olay, 28 Mart Pazar günü merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkent Mahallesi İstemihan Talay Caddesi´nde meydana geldi. Galerideki bir lüks otomobilin piyasa değeri 50 bin TL olan farlarının çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmayla kimlikleri tespit edilen M.A., H.A., R.K. ve Ş.U. gözaltına alındı. Çalınan 2 far da bulunarak araç sahibine teslim edildi.

18 yaşından küçük şüpheliler R.K. ve H.A. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A. tutuklandı, Ş.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, gece karanlığından faydalanarak otomobilin yanına gelen iki kişinin önce stop lambalarını sökmeye çalıştığı, başarılı olamayınca hızlıca farları sökerek çaldıktan sonra kaçtığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-03-31 10:07:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.