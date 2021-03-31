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Her 8 erkekten ve 11 kadından birinin kanser sebebiyle hayatını kaybedeceği öngörülüyor Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon yeni kanser vakası saptandığını, hastalığa bağlı olarak ise 9,6 milyon kişinin öldüğünü belirtti Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde her 8 erkekten ve her 11 kadından birinin kanser sebebiyle hayatını kaybedeceğinin öngörüldüğünü belirten Ceviz, pandemide de kanser taramalarının ertelenmemesi uyarısında bulundu

İHA

Her 8 erkekten ve 11 kadından birinin kanser sebebiyle hayatını kaybedeceği öngörülüyor Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon yeni kanser vakası saptandığını, hastalığa bağlı olarak ise 9,6 milyon kişinin öldüğünü belirtti Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde her 8 erkekten ve her 11 kadından birinin kanser sebebiyle hayatını kaybedeceğinin öngörüldüğünü belirten Ceviz, pandemide de kanser taramalarının ertelenmemesi uyarısında bulundu

– Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon yeni kanser vakası saptandığını, hastalığa bağlı olarak ise 9,6 milyon kişinin öldüğünü belirtti. Dünya genelinde her 8 erkekten ve her 11 kadından birinin kanser sebebiyle hayatını kaybedeceğinin öngörüldüğü ifade eden Ceviz, erken teşhis için pandemi döneminde de kanser taramasının ertelenmemesi uyarısında bulundu.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ceviz, 18 Nisan Kanser Haftası kapsamında açıklama yaparak, vatandaşları uyardı. Kanserin, dünyada ve Türkiye’de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemi olduğuna dikkat çeken Ceviz, “Aynı zamanda yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülkelerin ekonomisinde ve iş gücünde çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Oysa erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık kazandırma çalışmalarına yoğunluk verilmesi amacıyla düzenlenen 1 7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır” dedi.

“Yılda yaklaşık 18 milyon yeni kanser vakası saptanıyor”
Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, küresel bazda yılda yaklaşık 18 milyon yeni kanser vakası saptanırken, hastalığa bağlı olarak ise 9,6 milyon ölüm gerçekleştiği bilgisini paylaşan Ceviz, “Dünya genelinde her 5 erkekten birinde ve her 6 kadından birinde hayatları boyunca kanser gelişmesi beklenirken, her 8 erkekten birinin, her 11 kadından birinin ise kanser sebebiyle hayatını kaybedeceği öngörülmektedir. Yine gelecek yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha çok ve uzun süre maruz kalması ile birlikte gerek tanı konacak kanser olgu sayısının gerekse bahsi geçen hastalığa bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükün artması beklenmektedir. Yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olan kanserlerin, çevresel faktörler arasında yer alan tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile günümüzde yüzde 30 ile 50 oranında önlenebileceği bilinmektedir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün engellenebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa korunmanın önemi daha da artmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Taramaları ertelemeyin”
Pandemi döneminde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılmasının, tuz kullanımının azaltılmasının, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmamasının hem kanserden korunmada hem de salgınla mücadelede önemli bir etken olduğunun altını çizen Ceviz, erken teşhis uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:
“Yapılan çalışmalar, 21. yüzyılda kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğunu açıkça göstermektedir. Bu kapsamda; kanserojen maddelerin tespiti, risk faktörlerinden kaçınma, tarama ve erken tanı en önemli önleme stratejileri arasında yer alıyor. Bu nedenle erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların pandemi sürecinde de devam etmesi önem arz ediyor. Pandemi gerekçesiyle taramaların ertelenmesi, ileri evre teşhis oranlarında artışa neden olabiliyor.”

“Kanser taramaları ücretsiz olarak yapılıyor”
Pandemi koşullarında kanser taramalarının ‘Covid19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri’ doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Ceviz, “Ülkemizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), toplum sağlığı merkezleri (TSM), sağlıklı hayat merkezleri (SHM), aile sağlığı merkezleri (ASM) ve mobil kanser tarama araçlarında, 4069 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 3065 yaş arası kadınlara 5 yıl da bir rahim ağzı kanseri taraması, 5070 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tarama sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunan kişiler, tarama sonrası teşhis merkezlerimize yönlendirilmekte ve ileri tetkikler yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır” dedi.
Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 2020 yılında Mersin’de 30 bin 73 erkek ve kadından kolon kanseri taraması için numune alındığını bildiren Ceviz, “Ayrıca 22 bin 840 kadına meme kanseri taraması için mamografi çekilmiş, 31 bin 644 kadından ise rahim ağzı kanseri taraması için numune alınmıştır. Mamografi çekilip numune alınan 37 kadında meme/rahim ağzı kanseri erken safhada teşhis edilerek tedavilerine başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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