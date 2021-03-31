Toroslar'da ibadethaneler Ramazan öncesi dezenfekte ediliyor

Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerde devam ettirdiği temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırarak, Ramazan ayına hazırlıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde vaka artışlarının önüne geçebilmek adına alınan tedbirler daha da sıklaştırıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ibadethanelerdeki halılar, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanarak hijyenik hale getirilirken, Covid19'a karşı avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği tüm yüzeyler dezenfekte ediliyor. Koordineli bir şekilde çalışan ekipler, ibadethanelerin çevresinde genel bakım çalışması da yapıyor.



"Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla ibadet edebilir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların daha sağlıklı koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Yılmaz, “Virüse karşı mücadeleyi hep birlikte vermemiz gerekiyor. Pandemi süresince ortak kullanım alanlarından biri olan ibadethanelerde kesintisiz sürdürdüğümüz temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yoğunlaştırdık. Hemşehrilerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde ibadetlerini eda edebilmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Amacımız, virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmak. Hemşehrilerimizden de isteğimiz, sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmalarıdır. İnşallah bu salgını el birliğiyle atlatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.