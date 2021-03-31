Mersin´de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü (2)

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı, Yılmaz Dal ile oğlu Ahmet Dal'ın hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde seyir halindeyken sola dönüş yapan Yılmaz Dal yönetimindeki otomobile karşı yönden gelen araç hızla çarpıyor. Kazayı gören çevredekiler hızla yardıma koşuyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-03-31 15:56:32



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