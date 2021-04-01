Sahilden Torosların zirvesine 1200 öğrenci zeka oyunları ile buluştu Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erdemli Belediyesi iş birliğiyle öğrencilere zeka oyunları setleri dağıtıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde satrançtan mangalaya, kızmabiraderden, denge oyununa, sahilden Torosların zirvesine kırsal mahallelerdeki öğrenciler zeka oyunları ile buluşturuldu. Toplamda 1200 öğrenciye zeka oyunları setleri dağıtıldı. Yürütülen çalışmanın amacı ise öğrencilerin eşit imkanlardan yararlanabilmesine katkı sağlamak.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erdemli Belediyesi iş birliği yaparak, sahilden Torosların zirvesine kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler için okullarda zeka oyunları setleri dağıttı. Proje kapsamında, zeytin ağaçları içerinde yer alan Ayaş İlkokulu ve ortaokulundaki öğrenciler, açık havada satranç ve denge oyunu oynayıp zeka oyunlarındaki hünerlerini sergiledi.

Renkli görüntülerin yaşandığı programda öğrencilerin karşısına rakip olarak Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük çıktı.



“Kentte olan kırsalda olacak”

Kentte ne varsa kırsalda da o olması gerektiğini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yapılan çalışma ile kırsalda okuyan öğrencilerin imkanlarının arttırılmasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Tollu, “Ülkemizin aydınlık geleceğini emanet edecek olduğumuz gençlerimizin çok iyi yetişmesi gerekiyor. Özellikle kırsalda bulunan, bir takım sosyal imkanlardan mahrum olan öğrencilerimize, belediyemiz marifeti ile onların geleceğe umutla bakmaları adına devletimizin tüm imkanlarından en güzel şekilde faydalanmaları adına zeka oyunları dağıtıyoruz. Şu anda kırsalda bulunan 1200 öğrencimize zeka oyunlarını dağıttık. Bu da inşallah gençlerimizin hem düşünme hem de becerilerini geliştirme imkanı sağlayacak. Bizim şiarımız şuydu, kentte ne varsa köyde aynısı olacak. Kentte sunulan imkanların, kırsaldaki öğrencilerimize de en güzel şekilde en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü biz aydınlık Türkiye’mizin geleceğini yarın gençlerimize bırakacağız. Gençlerimizin, fikren, zikren, bedenen çok iyi yetişmesi lazım. Bununla alakalı belediye imkanları neyi gerektiriyorsa, elimizden ne geliyorsa gençlerimiz için seferber etmeye hazırız” diye konuştu.

Programa katılan Erdemli Kaymakamı Avni Kula çalışmalardan dolayı teşekkür ederken, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, öğrencilerin hayal kurup tasarlama yapma duygularını geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Açıkyörük, “Öğrencilerin düşünmesi, strateji yapması, düşündüğünü uygulamasını ve hayal kurmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Pandemi kurallarına uygun olarak eğlenen öğrenciler ise zeka oyunlarının kendilerine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

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