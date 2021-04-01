Tarsus’ta 20 milyon adet iç ve dış mekan bitkisi üretiliyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde yılda 20 milyon adet iç ve dış mekan süs bitkisi üretiliyor.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, kentte faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, "İlçemizde, 12 adet süs bitkisi firması faaliyet göstermektedir. Toplamda 863 dekar alanda, iç mekan süs bitkisi üretimi 6 milyon adet, dış mekan süs bitkisi üretimi 14 milyon adet olmak üzere, toplamda 20 milyon adet iç ve dış mekan süs bitkisi üretimi mevcut" dedi.

Erdoğan, müdürlük teknik elemanlarınca ‘Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altın Alınması Yönetmeliği çerçevesinde, her yıl denetim ve numune alımı işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

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