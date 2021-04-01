‘Kır Çiçekleri’ projesindeki öğrencilere suyun önemi anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kız çocuklarına ve spora verdiği önemle ortaya çıkan “Kır Çiçekleri” projesindeki öğrencilere Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ‘Suyun Değeri’ konulu su tasarrufu eğitimi verildi.

Özellikle kırsalda yaşayan ve sporda yetenekli kız çocuklarına destek vermek amacıyla hayata geçirilen “Kır Çiçekleri” projesinde yer alan öğrenciler, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından suyun önemi konusunda bilgilendirildi. Anamur’dan Tarsus’a kadar birçok bölgeden katılım sağlayan öğrencilere su ve suyun önemi anlatılarak, su tasarrufu bilinci aşılandı.



“Su tasarrufu bilincini çocuklara ve ailelerine kazandırmayı hedefliyoruz”

MESKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yaşar Ok tarafından verilen eğitime, Tarsus, Kazanlı, Karaduvar, Toroslar, Anamur, Bozyazı, Gülnar ve Mut’tan gelen 55 öğrenci katıldı. Öğrencilerle interaktif ve keyifli bir sohbet tadında geçen eğitimde, günlük hayatta tasarrufun nasıl yapılacağı anlatıldı. Su ve suyun önemini vurgulayan Ok, “Verdiğimiz eğitimlerle su tasarrufu bilincini çocuklara ve ailelerine kazandırmayı hedefliyoruz. Çocukların seviyelerine uygun hale getirerek verdiğimiz eğitimlerle tasarruf bilincinin benimsenmesini sağlayarak, genç beyinlerin günlük yaşam alanlarına da dokunuyoruz” dedi.

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