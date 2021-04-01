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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara ekipman desteği

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara ekipman desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Bal Gibi Destek, Her Petekte Gelecek’ sloganı ile 13 ilçede arı yetiştiriciliği yapan üreticilere ekipman desteği sağlıyor. Petek, arıcı körüğü ve arıcı maskesinden oluşan destek paketleri ilk olarak Erdemli ve Silifke ilçelerindeki 268 üreticiye ulaştırıldı. Destek, toplam 708 üreticiye verilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından kent genelinde arı üretimini arttırmak amacıyla arı yetiştiricilerine her yıl ihtiyaç duydukları ekipman desteği sağlanıyor. Arı üreticileri için ‘Bal Gibi Destek, Her Petekte Gelecek’ sloganı ile yola çıkılan projenin ilk etabında Erdemli ve Silifke ilçelerindeki arı üreticilerine ekipman desteği sağlandı. İlk etapta Silifke’de 114, Erdemli’de ise 154 olmak üzere toplam 268 üreticiye ekipman verildi.
Büyükşehir Belediyesi Erdemli şantiye alanında korona virüs tedbirlerine özen gösterilerek düzenlenen törende, Erdemli ve Silifke’de arı yetiştiriciliği yapan toplam 268 yetiştiriciye ekipman desteği sağlandı. Yetiştiricilere üretim aşamasında kolaylık sağlamak amacıyla içerisinde petek, arıcı körüğü ve arıcı maskesinden oluşan koliler dağıtıldı.

13 ilçede 708 arı yetiştiricisine ekipman desteği
Silifke’de 114 ve Erdemli’de 154 üreticiye sağlanan destek 13 ilçenin tamamını kapsayacak. Mersin Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı 100 kovan altındaki Akdeniz’de 24, Mezitli’de 47, Toroslar’da 73, Yenişehir’de 17, Anamur’da 71, Aydıncık’ta 20, Bozyazı’da 64, Çamlıyayla’da 15, Gülnar’da 22, Mut’ta 21 ve Tarsus’ta ise 66 olmak üzere toplam 708 yetiştiriciye ekipman desteği sunulacak. Destek verilecek 708 arı yetiştiricisinin 55’ini ise kadın üreticiler oluşturuyor.

“2021 yılında çok daha yeni projelerle sizlerle beraber olacağız”
Törende konuşan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, “Büyükşehir Belediyesi olarak birçok kooperatifimize, üretici birliklerimize ve üreticilerimize herhangi bir büyükşehirde yapılabilecek bütün hizmetlerin en azamisini yapmaktayız. Üreticilerimizin hayatını kolaylaştıracak, ürünlerine katma değer sağlayacak projeler sağlıyoruz. 2021 yılında çok daha yeni projelerle sizlerle beraber olacağız” dedi.

“Sizlere ‘Bal Evi’ armağan edeceğiz”
Amaçlarının küçük ölçekli yetiştiricileri desteklemek olduğunu ifade eden Gökçek, arıcılar için geliştirdikleri ‘Bal Evi’ projesinden de bahsederek, “Arı üreticilerine desteğimiz bununla bitmeyecek. Sizlere ürettiğiniz ürünleri direkt pazarlama noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak belki de Türkiye’de hiç yapılmamış olan bir proje geliştirdik. Tarsus, Yenişehir ve Mezitli ilçelerimizde sizlere bir ‘Bal Evi’ armağan edeceğiz. Bunun sayesinde sadece ürettiğiniz balı değil, polen, arı sütü, propolis gibi katma değerli arı ürünlerini de orada satabileceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Üreticimizin alım gücünün düştüğü dönemde kanayan yaralarına merhem oldular”
Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt da talepler dahilinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile gerçekleştirdikleri her görüşmede ilgiyle karşılandıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Bu destekle bir nebze de olsa üreticilerimizin bu pandemide, alım gücünün düştüğü dönemde kanayan yaralarına bir merhem oldular. ‘Biz üretiyoruz, ürettiğimizi ne yazık ki değer fiyata satamıyoruz’ dedik, durumu anlattık. Nasıl yapılabileceğini konuştuk. En azından kendi ilimizde, kendi ürettiğimiz ürünleri direkt pazarlama noktasında fikrimizi beyan ettik. Aradan 1520 gün geçtikten sonra kendileri tamamen çizilmiş, projesi hazırlanmış, ‘Hayırlı olsun’ mesajı ile bize bal evleri projesini sundular. İnşallah, en kısa süre içerisinde hayata geçiririz. Bu sayede de inşallah siz değerli üreticinin ürettiği ürünleri Mersinimizin en kalabalık yerlerinde birliğimiz aracılığıyla pazarlama imkanı bulacağız.”

“Biz arı yetiştiricilerine bal gibi bir destek oldu”
Ekipman desteği alan arı yetiştiricisi Meryem Doğan ise 67 yıldır arıcılık yaptığını söyleyerek, verilen destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Doğan, “Hobi olarak başlamıştım ve sevdim. Meslek olarak öğrenmeye başladım. Pandemi döneminde biliyorsunuz cebimiz sıkıntılı. Memnun kaldık, çok teşekkür ederiz. Bir körüğün fiyatı bellidir. Bir de bizim şu an bal satma sıkıntımız olduğundan bu destek hoşuma gitti. Biz arı yetiştiricilerine bal gibi bir destek oldu” dedi.
Düzenlenen törenle ekipmanlarını alan bir diğer kadın üretici Ayşe Ekşi de “Bir kadın üretici olarak burada olmaktan hoşnudum. Vahap Seçer başkanımıza teşekkür ediyoruz bize bu ekipmanları sağladığı için. Bunları almak o kadar kolay değil, zor” diye konuştu.
Üreticilerden Mustafa Çınar ise “Çok güzel. Bunlar tüm arıcıların ihtiyacı, iyi düşünülmüş. Bunlar masraftı. Olması gereken malzemeler. Her sene alıyorduk, kullanıyorduk. İhtiyaçlarımızı sağladıkları için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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