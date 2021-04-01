Tarsus Belediyesi, 3 günde 51 açılış gerçekleştirdi

Tarsus Belediyesi, toplumun acil ihtiyaçlarına çözüm olabilmek ve daha yaşanabilir bir Tarsus için 3 günde 51 açılış gerçekleştirdi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Sıfır harcamayla tamamen geri dönüşümle açtığımız parklarımız var” dedi.

Tarsus Belediyesi, aralarında doktor odası, muhtar odası, okuma salonu ve parkların da bulunduğu 51 hizmeti daha Tarsus’a kazandırdı. Belediye Başkanı Bozdoğan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen açılışlara halkın ilgisi de yoğun oldu.

Tarsus Belediyesi, özellikle kırsal alanlardaki acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik doktor muayene odaları, muhtar odaları, kentin eğitim ve kültür seviyesinin gelişmesine yönelik okuma salonları, dar gelirli vatandaşların bütçesine uygun ürünler sunabilmek için halk marketler, kentin yaşam alanlarının çoğaltılmasına yönelik yeşil alanlar ve parklar, sokak hayvanları için eğitim ve oyun alanları gibi Tarsus’un yaşam standartlarını yükseltecek proje ve çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, Tarsus Belediyesinin 3 günde hayata geçirdiği 51 hizmet arasında; 30 park ve yeşil alan, 7 okuma salonu, 5 muhtar odası, 4 doktor odası, 3 misafirhane, 1 halk market ve 1 sergi salonu bulunuyor.



“Sıfır harcamayla tamamen geri dönüşümle açtığımız parklarımız var”

Tarsus’un adaletli, yeşil ve sürdürülebilir bir kent olması için üstün çabayla çalıştıklarını dile getiren Başkan Bozdoğan, “Bugün burada sıfır harcamayla tamamen geri dönüşümle yaptığımız parklarımızın, yeşil alanlarımızın açılışını yapıyoruz. Tabi bu sadece Haluk Bozdoğan’ın değil, tüm ekibin başarısıdır. Bugün Türkiye’de bu kadar cari açıkla devralınıp bu açığı cari fazlalığa çeviren başka bir belediye yoktur. Bu kadar kısa zamanda bu başarının elde edilmesinin altında yatan en önemli etken sosyal belediyecilik anlayışımızdır. Bu anlayışla Tarsus’un 129 köyüne tek tek giderek sorunların tamamına yakınını çözdük. Aynı anlayışla deyim yerindeyse köyden şehre iniyoruz. Sırada merkez mahallelerimizin sorunlarını çözmek var” diye konuştu.



“Bizim en büyük seçim yatırımımız çocuklarımızın geleceğidir”

Yaptıkları açılışları seçim yatırımı olarak görmediklerinin altını çizen Bozdoğan, “Bizim seçim yatırımımız yok. Bizim tek kaygımız şehrimizin ve gençlerimizin geleceğidir. Bizim en büyük seçim yatırımımız gençlerimiz ve çocuklarımızın geleceğidir. Biz, onlar için çalışıyoruz ve bu mücadeleyi verirken de onların gurur duyacağı, övüneceği şeyler yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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