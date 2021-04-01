2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 4 - Kardemir Karabükspor: 0

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor’u 40 mağlup etti.



Stat: Tarsus

Hakemler: Eren Özyemişoğlu xx, Barış Sun xx, İbrahim Ethem Potuk xx

Tarsus İdman Yurdu: Anıl xxx, Onur xx, Nurullah xx, Alperen xxx, Eyüp xx (Alper dk. 46 xx), Berke xx (Çağrı dk. 46 xx), Riri Reis xx (Samet dk. 46 xx), Ahmet xxx, Asım xx, Sefa xx (Mahsun dk. 76 xx), Mahmut xx (Suat dk. 68 x)

Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Sezer xx, Emre xx (Serkan dk. 74 x), Ömer Faruk Yaylacı xx, Ömer Faruk Yılmaz xx, Mustafa xx, Cihan xx (Seyithan dk. 88 ?), Uğurcan xx (Melih dk. 61 xx), Ömer Çelik xx (Ahmet dk. 74 x), Berk xx (Muhammed dk. 88 ?), Ahmet xx

Goller: Alperen (dk. 68 ve 72), Suat (dk. 82 ve 90+3) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Sefa, Onur (Tarsus İdman Yurdu)

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