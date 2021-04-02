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Bozdoğan, “Borçlarından arınan, kasasında para bulunan güçlü bir belediyeyiz” Meclis toplantısında görevdeki 2 yılının değerlendiren Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, halkın parasını halka harcayarak, hizmet kervanını en ileri noktaya taşıyacaklarını söyledi

İHA

Bozdoğan, “Borçlarından arınan, kasasında para bulunan güçlü bir belediyeyiz” Meclis toplantısında görevdeki 2 yılının değerlendiren Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, halkın parasını halka harcayarak, hizmet kervanını en ileri noktaya taşıyacaklarını söyledi

– Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, meclis toplantısında görevdeki 2 yılını değerlendirerek, yaptıkları çalışmaların birçok belediyeye model olduğunu söyledi. Bozdoğan, “24 ayda 106 hizmetin açılışını gerçekleştirdik. Borçlarından arınan, kasasında para bulunan güçlü bir belediyeyiz. Halkın parasını halka harcayıp hizmet kervanımızı en ileri noktaya taşıyacağız” dedi.
Tarsus Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Divan katipliği, başkan vekilliği, daimi encümen üyeliği ve ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin yapıldığı toplantıda, Tarsus Belediyesinin bir yıllık faaliyet raporu okunarak kabul edildi.

“Türkiye’ye örnek olacak faaliyetler gerçekleştirdik”
Toplantının dilek ve temenni bölümünde görevdeki 2 yılını değerlendiren Başkan Bozdoğan, şeffaf belediyecilik ilkesinden ödün vermediklerini söyledi. Eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı Tarsus için başlattıkları çalışmaların ilk yılını borç ödemekle geçirdiklerini belirten Bozdoğan, “Pandemi süreci çalışmalarımıza sekte vursa da öncelikli olarak zamanımızın birçok bölümünü dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covit19 virüsü ile mücadele ile geçirdik. Salgına karşı halkımızı koruyucu tedbirler kapsamında yerel yönetim olarak tüm Türkiye’ye örnek olacak faaliyetler gerçekleştirdik. Pandemi ile mücadele sıralamasında birinci sırada yer aldık. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızı destekleyici adımlar atarak elimizden geldiğince onların yanında olduk” diye konuştu.

“Şehirlerden köylere göçü başlatan ilk belediye olacağız”
Bir yandan salgına karşı mücadele verirken diğer yandan da ilçenin 180 mahallesini ziyaret edip, sorunları tespit ettiklerini dile getiren Bozdoğan, “Bu tespitlerimiz kapsamında, acil olarak yapılması gereken halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetler için kolları sıvadık. Ekip ruhu ile hareket ederek 7/24 çalışma esasına göre projeleri hayata geçirdik. Çözüm odaklı sosyal belediyecilik anlayışımız ile ayrım yapmadan, çalmadan, çaldırmadan müsriflik yapmadan, kimseyi kayırmadan hizmet ürettik. Üretmeye devam edeceğiz. 24 aylık dönemde 106 projeyi tamamlayıp halkımızın kullanıma sunduk. Bu çalışmalarımız birçok belediyeye model oluyor. Borçlarından arınan, kasasında para bulunan güçlü bir belediyeyiz. Halkın parasını halka harcayıp hizmet kervanımızı en ileri noktaya taşıyacağız. Modern bir şehirde yaşamak her Tarsuslunun hakkı. Şehirde ne varsa köylerde o olacak. Artık köylerden şehirlere değil, şehirlerden köylere göç başlayacak ve bunu başaran ilk belediye olacağız” ifadelerini kullandı.

“Belediyeler iş kapısı değil, hizmet kurumlarıdır”
Türkiye’nin her noktasında belediyelerin iş kapası olarak görüldüğüne işaret eden Bozdoğan, “Tarsuslu hemşerilerimin Tarsus Belediyesinden, Mersinli hemşerilerimizin Mersin Büyükşehir Belediyesinden, kısacası ülkemizin her il ve ilçesinde belediyelerin istihdam konusunda hedef tahtasına dönüştüğünü, büyük beklentilerin hizmet noktasında değil de iş ve istihdam noktasında olduğunu gördüm. Ancak unutulmamalıdır ki, belediyeler hizmet kurumlarıdır. Bizim tek bir şeyimiz var; o da Tarsus’umuz. Kırmızı çizgimiz Tarsus. Herkes bunu böyle bilecek. Bazıları amacını aşacak şekilde sırf karalama politikası güderek aslı astarı olmayan iftiralar ile sosyal medyadan eleştiriyor, tabi ki halkım buna inanmıyor. Biz eleştiriye kapalı değiliz, ancak eleştirirken yıpratmak değil, yapıcı olmak önemli. Her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Varsa hatalarımız bunu bilmeyi de isteriz, biz o hatadan dönecek erdemi gösteririz. Ama bunu baskı ile yıldırma politikası ile ya da hizmeti engelleyerek yapamazlar buna müsaade etmeyiz. İki yıl önce bugün seçimi kazandığımda ilk gittiğim yer annemin kabriydi. Sadece tek bir şey söyledim; ‘çalmayacağım, çaldırmayacağım merak etme’ dedim. Allah aşkına gelin gece yarısı bakın bu adam çalışıyor mu, çalışmıyor mu? İnanın o kadar çok çalışıyoruz ki, Ankara’ya gittiğimizde bakanların, milletvekillerinin, sadece kendi milletvekillerimiz değil diğer partilerin milletvekillerine de gidiyoruz. Bakın tek çizgimiz Tarsus. Bunun için destek olun. İki yılda hepinize tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, beni eleştiren kendi partilime de çalışmalarıyla, samimiyetleriyle, sevecenlikleriyle hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepiniz benim için çok önemlisiniz. Burada Haluk Bozdoğan yaptı değil, biz yaptık, birlikte başardık. Şunu da son olarak eklemek istiyorum; Tarsus Belediyesini namuslu insanlar, kul hakkı yemeyen insanlar, yolsuzluk yapmayan insanlar ve devleti soymayan insanlar yönetiyor. Buradaki tüm arkadaşlarımdan, hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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