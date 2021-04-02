Erdemli’de metruk binalar yıkılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemli’de metruk binalar yıkılıyor

İHA

Erdemli’de metruk binalar yıkılıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde halkın güvenliğini tehdit eden yapılar bir bir kaldırılıyor. Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mersin Valiliğinden gelen talimatla İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte ‘madde bağımlılığı ile mücadele’ kapsamında çalışma başlattı. Belediye ekipleri, valilik oluruyla kurulan Metruk Yapı Tespit Komisyonu kontrolünde, Koyuncu Mahallesi, Tömük Mahallesi, Kargıpınarı Mahallelerinde bulunan metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.
Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Kaymakamlığınca kurulan Metruk Bina Tespit Komisyonu tarafından 2018 yılından itibaren ilçede yürütülen incelemeler neticesinde tespiti gerçekleştirilen toplam 29 binanın yıkım ve tadilat işlemleri gerçekleştirildi. Bu yıl ise 3194 sayılı İmar Mevzuatı kapsamında Erdemli Belediyesi encümen kararı aldı. 19’dan fazla yapı için çıkan kararla tadilat, yıkım işlemleri gerçekleştirilerek, madde bağımlılarının barınacağı alanlar olmaktan çıkartılıyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplum huzuru için üzerlerine düşeni her zaman yaptıklarını belirterek, “Valiliğimizden gelen talimat doğrultusunda, tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda ilçemizde oluşturulan Metruk Bina Tespit Komisyonunun tespit ettiği 19 yapının tadilat ve yıkım işlemleri şubat ayında başladı. Şu ana kadar 3 tadilat ve 5 yıkım işlemi gerçekleştirildi. Alınan encümen kararıyla da yıkım işlemleri, ekipler tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz. Bu yapıların yıkım ve tadilatı neticesinde kentsel estetik, güvenlik ve ulaşımın rahatlaması gibi birçok alanda fayda sağlanacak. İlçemizdeki huzur ortamının temini için üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşın yüzü gülüyor
Yapılan çalışmadan dolayı Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Başkan Mükerrem Tollu’ya teşekkür eden vatandaşların ise yüzleri gülüyor. Memnuniyetini ifade eden bir vatandaş, “Madde bağımlıları çok geliyordu. Yıkıldığı için çok teşekkür ediyorum memur arkadaşlara. Yıkıldığı için memnun kaldık, teşekkür ederiz” diye konuştu.
Bir diğer vatandaş ise “Biz burayı kendimiz şikayet ettik. Rahatsız oluyorduk. Sağ olsunlar geldiler, yıktılar” diye konuştu.
Ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke’de 30 bin ton örtü altı domates rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Silifke’de 30 bin ton örtü altı domates rekoltesi ...
Bozdoğan, “Borçlarından arınan, kasasında para bulunan güçlü bir belediyeyiz” Meclis toplantısında görevdeki 2 yılının değerlendiren Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, halkın parasını halka harcayarak, hizmet kervanını en ileri noktaya taşıyacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Bozdoğan, “Borçlarından arınan, kasasında para ...
Erdemli'de 10 öğrenci hafız olmanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER Erdemli'de 10 öğrenci hafız olmanın mutluluğunu ...
2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 4 - Kardemir Karabükspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 4 - Kardemir Karabükspor: ...
Akdeniz’de Umuda Yolculuk Projesi ile onkoloji hastalarına destek
YEREL HABERLER Akdeniz’de Umuda Yolculuk Projesi ile onkoloji ...
Tarsus Belediyesi, 3 günde 51 açılış gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, 3 günde 51 açılış gerçekleştirdi
Mersin Limanı'na 375 milyon dolarlık yatırım Özelleştirildiği 2007 yılından bu yana 1.2 milyar doların üzerinde yatırım yapılan Mersin Uluslararası Limanı’nın büyüme projesine 375 milyon dolar harcanacak
YEREL HABERLER Mersin Limanı'na 375 milyon dolarlık ...
Kadının boynundaki kolyeyi çalıp kaçtı, zorla girdiği evde yorgan altında yakalandı
YEREL HABERLER Kadının boynundaki kolyeyi çalıp kaçtı, zorla girdiği ...
Tarsus'ta kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta kaza: 4 yaralı
Akkuyu Nükleer A.Ş., 23 Nisan’a özel ulusal resim yarışması düzenliyor
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş., 23 Nisan’a özel ulusal resim ...
Otobüs ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otobüs ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı Mersin’de yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeleri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Kameralar tarafından saniye saniye görüntülen olaydan sonra kaçan şüpheli, polise yakalanmamak için bir apartmanda zorla girdiği evde yorgan altında saklanmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara ekipman desteği
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara ekipman ...
Uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi, gözaltına alındı
‘Kır Çiçekleri’ projesindeki öğrencilere suyun önemi anlatıldı
YEREL HABERLER ‘Kır Çiçekleri’ projesindeki öğrencilere suyun önemi ...
Mersin’de ‘Online Kariyer Günleri’ düzenlenecek
YEREL HABERLER Mersin’de ‘Online Kariyer Günleri’ düzenlenecek
Tarsus’ta 20 milyon adet iç ve dış mekan bitkisi üretiliyor
YEREL HABERLER Tarsus’ta 20 milyon adet iç ve dış mekan bitkisi ...
Sahilden Torosların zirvesine 1200 öğrenci zeka oyunları ile buluştu Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erdemli Belediyesi iş birliğiyle öğrencilere zeka oyunları setleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Sahilden Torosların zirvesine 1200 öğrenci zeka ...
Tadilata alınan vagon, yandı
YEREL HABERLER Tadilata alınan vagon, yandı
Çukurova Basketbol Kulübü - Nesibe Aydın GSK: 53-79
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol Kulübü - Nesibe Aydın GSK: 53-79
Tarsus'ta tren vagonu yandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta tren vagonu yandı
Kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba beraat etti (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ...
Mersin'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Mersin'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza ...
Mersin´de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü (2)
YEREL HABERLER Mersin´de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü (2)