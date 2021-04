Büyükşehir Belediyesi, tren yolcularına çorba hizmetine yeniden başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tren seferlerinin yeniden başlamasıyla “1 Ekmek 1 Çorba” projesinin ilk noktası olan Tren Garının önünde de vatandaşlara sıcak çorba dağıtımına yeniden başladı. Kapsamı her geçen gün genişleyen çorba dağıtım noktaları 13 ilçede 62 noktaya ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kapsamını her geçen gün genişlettiği çorba dağıtım noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve geldiği günden itibaren Mersin’in dört bir yanında başlattığı sosyal projeler arasında yer alan “1 Ekmek 1 Çorba” projesi, sabahın erken saatlerinde vatandaşların içini ısıtıyor. Başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere tüm Mersinlilerin faydalandığı proje, merkez ilçelerin ardından 13 ilçeye yayıldı ve kısa sürede binlerce vatandaşa ulaştı.



Projenin ilk durağı yeniden hizmette

Projenin ilk başladığı nokta olarak ayrı bir öneme sahip olan Tren Garı önünde verilen hizmet ise pandemi koşulları nedeniyle ara verilen seferlerin açılmasıyla yeniden başladı. 27 Ekim 2019’da hizmete giren 1 Ekmek 1 Çorba projesinin ilk göz ağrı noktası Tren Garı olmuştu. Korona virüs salgınının Türkiye’de de görüldüğü 11 Mart 2020’ye kadar sürdürülen hizmet 2 Kasım’da yeniden başladı. Pandemi nedeniyle ara verilen tren seferlerinin açılmasıyla birlikte de mobil çorba aracı ilk hizmet noktası olan Tren Garı önünde yerini aldı. 13 ilçede 62 dağıtım noktasında ikram edilen çorba ve MEREK Ekmek Fabrikasında üretilen ekmek, lezzetiyle vatandaşları memnun ediyor.



“Sıcak bir çorba bulmak çok güzel”

İşe giderken sıcak bir çorba içmenin mutluluk verici olduğunu dile getiren Muhammet Sevgin, “Çorbanın tadı çok güzel. Çok memnunuz bu hizmetten, teşekkür ederiz. Sıcak bir çorba bulmak çok güzel oluyor” dedi.

Antalya’dan geldiğini ve Tren Garında bir sürprizle karşılaştığını ifade eden Gülizar Erişenoğlu da “Büyükşehir Belediyemize böyle bir imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletiyorum, çok güzel bir şey yapmışlar. Mutlu oldum, aç karnına çıkmıştım ama karnımı burada doyurdum” diye konuştu.



“Sabah sabah sıcak bir karşılama”

Adana’dan gelen ve hizmetten çok memnun kalan vatandaşlardan İmam Özgün ise “Çok güzel oldu. Sabah sabah sıcak bir karşılama. İndik birer sıcak çorbamızı içtik” ifadelerini kullandı.

Beyhan Kural, “Güzel bir uygulama. Takdir ettim belediyemizi. Trenin açılmasına da çok sevindik. Sabah çorbası da güzel oldu” derken 70 yaşındaki emekli Baki Geyik ise “Başkanımızın bu hizmeti çok güzel. Vatandaşlar arasında da çok beğeniliyor, çok seviliyor, teşekkür ediyoruz” dedi.



“Yine yolcularımızla burada buluştuk”

Büyükşehir Belediyesi Aşhane Sorumlusu Şeyda Esin Ekmen, kendileri için ayrı bir öneme sahip olan istasyonda yeniden hizmet verdiklerini belirterek, “Yine yolcularımızla burada buluştuk, burası bizim çorbada ilk noktamız. Bir yıldan sonra tekrar yine biz burada vatandaşlarımızla bir araya geldik. Geçen yıl merkez ilçeler ve Tarsus’ta başlattığımız bu hizmeti, bu yıl hedefimiz 13 ilçe merkezimize de ulaştırmaktı. 2 Kasım’da 28 noktada başladık. Şu an itibari ile Mersin’in 13 ilçesinde 62 noktada tekrar devam ediyoruz” diye konuştu.



1 Ekmek 1 Çorba dağıtımı Tarsus’ta da tüm hızıyla devam ediyor

Büyükşehir’in her gün binlerce insana ulaştığı proje, Tarsus’ta da tüm hızıyla devam ediyor. İlçe merkezinden Hal Kompleksine kadar birçok noktada dağıtılan çorbalar, tarım işçilerine de ulaştırılıyor. Ayrıca akşam 18.0020.00 saatleri arasında da Tarsus Devlet Hastanesi önüne kurulan araçtan sıcacık çorbalar hasta ve yakınlarına dağıtılıyor.

