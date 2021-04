Dublör kullanarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon; 6 gözaltı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yurt dışında yaşayan kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, kendisine benzeyen A.T.'yi dublör olarak kullanarak, 1 milyon lira değerindeki iki iş yerini üzerlerine geçiren çeteye yönelik 2´nci operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden çeteyi organize ettiği belirlenen Ş.K. ile dublör A.T. tutuklandı, diğerleri ev hapsine çarptırıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7´ye çıktı.

Yurt dışında yaşayan ismi açıklanmayan bir kişinin kimlik bilgilerini ele geçiren çete, kimlik fotoğrafında kendisine benzeyen A.T.'yi kullanarak, 1 milyon lira değerindeki iki iş yerini üzerine geçirdi. Çeteyi organize eden Ş.K. ile üyeleri arasında para yüzünden kavga çıktı.

Bu olayın ardından kavganın taraflarını hem fiziki hem de teknik takibe alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 dükkanı usulsüz bir şekilde üzerlerine geçirdiklerini saptadı.

SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Dükkanları satmaya çalışan çete üyesi 7 kişi, 29 Aralık 2020'de Tapu Müdürlüğü´nde operasyonla suçüstü gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORGANİZATÖR VE DUBLÖR TUTUKLANDI

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, çeteyi organize ettiği öne sürülen Ş.K. ile dublör A.T.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, organizatör Ş.T., dublör A.T., O.S., S.S., N.E. ve F.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital tapu ile kimlik fotokopileri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Ş.K. ile A.T. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise ev hapsi ile serbest bırakıldı.

Böylece, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 7'e yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

